SOCCORSO - In tutta la provincia il bilancio della nottata è positivo con un numero di interventi comunque importante, ma senza criticità. A Civitanova una persona si è sentita male durante il cenone, Due incidenti senza feriti

di Laura Boccanera

Brindisi e feste, il Capodanno in provincia di Macerata all’insegna della sicurezza e del divertimento. Bilancio positivo sul fronte della cronaca per questo addio al 2022. Il nuovo anno si presenta all’insegna della responsabilità con pochi casi di abusi, nessuna rissa di rilievo e poche criticità. Quasi ovunque in tutta la provincia il bilancio della nottata trascorsa è positivo con un numero di interventi comunque importante, ma senza criticità.

Circa 150 le chiamate al 118 provinciale per malori e per qualche caso di abuso di alcol, ma senza grosse conseguenze dalle 21 di ieri sera fino alle 6 di questa mattina. Le zone di maggior lavoro in prossimità dei centri più popolosi come Civitanova, Recanati, Tolentino e Porto Potenza.

I vigili del fuoco provinciali nella notte hanno fatto in totale circa 10 interventi, di cui 8 relativi a cassonetti a fuoco per petardi tra Corridonia, Tolentino, Macerata, Civitanova e Morrovalle. Si è trattato di episodi isolati: danneggiati i cassonetti senza conseguenze per persone e vetture in sosta. Rispetto agli anni precedenti ci sono stati anche meno “botti”: le persone hanno rispettato, dove presenti, i divieti di utilizzo di prodotti pirotecnici e, dove consentiti, sono stati utilizzati in modo responsabile senza incidenti. A Civitanova la Croce verde è intervenuta per un malore accusato al ristorante da una persona che era a cena con una comitiva e per un malore in casa. Solamente due le uscite per ubriachi questa mattina dopo le 5. Anche la Croce verde di Morrovalle e Montecosaro ha registrato solo due interventi per malori, una a Villa San Filippo e uno a Recanati.

Sul fronte stradale nessun incidente con feriti, solo due piccoli episodi, un incidente a Passo di Treia, ma senza feriti e un piccolo incidente a Civitanova con una vettura fuori strada nei pressi della rotatoria del Cuore Adriatico, ma anche qui senza conseguenze per le persone.