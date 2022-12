RISCHIO - Si trova in località Villa Sant'Antonio. I residenti dell’area Sae hanno già segnalato al gestore della telefonia fissa il disagio qualche giorno prima di Natale

Un albero pericolante minaccia uno dei tralicci della linea telefonica a Visso. Il rischio è che l’eventuale caduta della pianta possa trascinare il filo, interrompendo le linee e lasciando isolati degli anziani che hanno solo il telefono fisso.

Accade in località Villa Sant’Antonio, nella zona del fosso delle Rote, dove i residenti dell’area Sae hanno già segnalato al gestore della telefonia fissa Tim il disagio qualche giorno prima di Natale, ottenendo come risposta che sul posto sarebbe presto intervenuta una squadra. A tutt’oggi però la pianta pericolosamente inclinata verso il traliccio della linea telefonica, fa ancora bella mostra di sé e coloro che hanno il telefono fisso sono preoccupati, temono che con l’arrivo di folate di vento o del maltempo. Si tratta per la maggior parte di persone anziane che hanno poca dimestichezza con i cellulari e chiedono un intervento per scongiurare conseguenze peggiori ed il rischio di rimanere isolati in caso di maltempo. Il traliccio si trova in una zona dove non si registra traffico di veicoli, ma dove si arriva solo a piedi, con rischi per l’incolumità di eventuali pedoni, in caso di caduta del palo della linea telefonica. I residenti chiedono alla Tim un intervento di rimozione della pianta, in modo da preservare l’integrità della linea telefonica fissa.

(m.oR.)