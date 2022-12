CLASSIFICA - La regione è al quarto posto per reputazione turistica (balzo in avanti di tre posizioni) mentre prima è il Trentino. A dirlo è l'indagine di Demoskopika che valuta in base a pagine indicizzate, like, follower, recensioni

Il mare della Sardegna? Gli scorci e i colori della Sicilia? I castelli della Val d’Aosta o laghi, boschi e sapori del Piemonte? No, le Marche le superano per reputazione turistica e si classificano al quarto posto in Italia dopo Trentino-Aldo Adige, Toscana, Emilia Romagna.

A dirlo è l’indagine condotta da Demoskopika e anticipata dall’Ansa, che ha stilato una classifica. Lo schema seguito dall’istituto presieduto da Raffaele Rio si basa su oltre 144 milioni di pagine indicizzate, poco più di 7 milioni di like e follower sulle reti sociali, 53 milioni di recensioni e quasi 386mila strutture ricettive osservate. Il Trentino resta in prima posizione con 117 punti: a pesare più che positivamente sulla performance il primo posto quale destinazione “più social d’Italia” che viene immediatamente seguita dalle Marche (111,5 punti) che staccano Toscana (107,8 punti), Emilia-Romagna (105 punti) e Sicilia (102,7 punti). Il Trentino-Alto Adige ottiene la visibilità più rilevante con una dote complessiva di quasi 1,6 milioni di like e follower conteggiati dalle pagine social ufficiali (Instagram, Facebook, Twitter e Youtube) di promozione turistica della regione. Le Marche sono seconde (precedono la Toscana) con circa 824mila apprezzamenti. Per il Trentino secondo posto quale offerta ricettiva con il gradimento più elevato. La Toscana conferma il secondo posto ed è in vetta sia alle destinazioni turistiche più ricercate oltre a risultare seconda anche tra quelle ritenute più popolari sul web secondo il comportamento dei consumatori. Terzo posto mantenuto anche per l’Emilia Romagna sulla cui performance hanno pesato significativamente le pagine indicizzate su Google quale valutazione iniziale del volume di offerta online della destinazione, la visibilità istituzionale sui principali canali social e un rilevante posizionamento sul livello di valutazione dell’offerta ricettiva. Al quarto posto le Marche, il Veneto, e poi Lazio, Sicilia, Lombardia, Puglia e Basilicata. All’Umbria spetta il primato della destinazione regionale con la migliore performance rispetto al 2021 meritando un balzo in avanti di ben 5 posizioni. E’ seguita da Marche, Lazio e Campania che scalano di tre posti nel ranking generale sulla reputazione turistica.