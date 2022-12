TREIA - Sabato 31 dicembre alle 20 l’orchestra Lino Liviabella col soprano Yelizaveta Milovzorova saranno protagonisti sul palco del teatro comunale

Per salutare il 2022 in musica e brindare al nuovo anno torna l’appuntamento col concerto di Capodanno a Treia. Sabato 31 dicembre alle ore 20 l’orchestra Lino Liviabella col soprano Yelizaveta Milovzorova saranno protagonisti sul palco del teatro comunale con possibilità di spostarsi all’Antica Fornace, dopo il concerto, per il Cenone (0733216566).

L’Orchestra Liviabella accompagnerà in un coinvolgente viaggio che va dal periodo del neoclassicismo viennese al romanticismo, passando per valzer brillanti e festosi del repertorio sinfonico e operistico. La serata sarà impreziosita dalla soprano Yelizaveta Milovzorova che si esibirà in alcune delle più famose arie dell’opera italiana. Quale modo migliore, insomma, per concludere il nuovo anno. Info e prenotazioni: 3392304624 (ore 15-19). I biglietti sono disponibili anche online sul sito www.liveticket.it/tonicoservice