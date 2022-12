CORRIDONIA - Chiuderà il suo negozio a Passo del Bidollo a Colbuccaro il 31 dicembre

E’ parrucchiera da 44 anni Antonella Gasparini. Un’attività decennale la sua a Passo del Bidollo a Corridonia che fa praticamente parte del suo dna, tanto che la figlia Azzurra è conosciuta ai più come “La figlia della parrucchiera”.

Per Antonella, 59 anni, è arrivato il momento della pensione e il 31 dicembre il suo negozio, punto di riferimento della frazione e dei dintorni, chiuderà i battenti. Ha iniziato a lavorare allla fine degli anni Settanta da Romelia a Casette Verdini poi da Mauro Azzacconi a Macerata, poi la scelta di aprire l’attività in proprio a cui si è dedicata per tutta la vita fino ad oggi. Ed ecco arrivato il momento di dedicarsi il meritato riposo ma prima vuole ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il suo successo.

