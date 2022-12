MONTELUPONE - La vittima, Khan Mohsin, si trovava con un amico quando si è sentito male la mattina di Natale. Sul posto c'è stato un doppio intervento del 118, l'inchiesta aperta per accertare le cause del decesso

Muore in casa il giorno di Natale, la Procura apre un’indagine. E’ successo a Montelupone la mattina del 25 dicembre. La vittima è un uomo di 41 anni, Khan Mohsin, pakistano. Sulle cause del malore che lo ha stroncato saranno svolti approfondimenti con l’autopsia che si svolgerà domani a Civitanova. Secondo quanto è stato ricostruito sinora, Mohsin si trovava in casa con un amico il giorno di Natale quando, intorno alle 10, si è sentito male. L’amico ha subito chiamato il 118 per chiedere aiuto. L’equipaggio, composto da un medico, da un infermiere e da un’autista, è arrivato nella casa dove abitava il 41enne. Dopo avergli prestato le cure gli operatori dell’emergenza se ne sono andati.

Purtroppo però, poco tempo dopo, le condizioni del giovane sono precipitate. L’amico ha nuovamente telefonato al 118 dicendo che Mohsin non rispondeva. Questo all’incirca trenta minuti dopo il primo intervento. Gli operatori dell’emergenza sono ritornati sul posto e hanno cercato di salvare la vita all’uomo che ormai era morto. A quel punto per accertare l’accaduto, la regolarità dei soccorsi e la causa della morte, il pm Claudio Rastrelli, che era di turno domenica, ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia. L’esame si svolgerà domani alle 15 all’obitorio di Civitanova ed è stato affidato al medico legale Antonio Tombolini.

(Gian. Gin.)

(Servizio in aggiornamento)