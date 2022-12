MATELICA - Il sindaco Baldini: «Un’edizione da incorniciare e che è stata magnifica per ogni visitatore giunto da tutto l’entroterra e non solo»

«Successo incredibile» per l’edizione 2023 del presepe vivente che si è tenuta nella suggestiva frazione di Braccano, a Matelica.

«Un viavai di visitatori dal primo pomeriggio alla tarda serata che ha visto il servizio navetta sempre pieno in tutte le tratte facendo registrare migliaia di presenze che hanno letteralmente invaso il piccolo borgo che per l’occasione era stato trasformato in un presepe a grandezza naturale – si legge nella nota del Comune -. C’era chi sfornava pane, una stireria, le lavandaie, i falegnami, i centurioni romani, il caciaro, il fioraio, il fruttivendolo, Erode, il campo romano, i cammelli, le pecore, una carbonaia e ovviamente la rappresentazione della natività: tutto curato nei minimi dettagli dai costumi agli oggetti utilizzati. Non sono mancati punti degustazione con prodotti locali, con addirittura i nomi dei vari mestieri che sono stati scritti in dialetto matelicese grazie alle ricerche dell’esperto Ennio Donati».

Una giornata che ha richiesto un lavoro di squadra di oltre un mese da parte della Pro Matelica e di comitati di quartiere, gruppo scout, Protezione civile e Croce Rossa Matelica, supportati dagli abitanti della frazione e con il patrocinio del Comune. «Un’edizione da incorniciare e che è stata magnifica per ogni visitatore giunto a Braccano da tutto l’entroterra e non solo – spiega il sindaco Massimo Baldini –. Un successo frutto di una grande collaborazione tra varie realtà che si sono rimboccate le maniche e hanno lavorato insieme per il bene della manifestazione e per la promozione del territorio. A loro va un sentito ringraziamento e dei grandissimi complimenti da parte di tutta l’amministrazione comunale».