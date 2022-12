SAN GINESIO - È il regalo di Natale ricevuto dall'Associazione volontari di soccorso e pubblica assistenza onlus, grazie alla generosità della storica società di trasporto

Un nuovo aspiratore di secreti. È questo il regalo di Natale ricevuto dall’Associazione volontari di soccorso e pubblica assistenza onlus di San Ginesio, grazie alla generosità della storica società di trasporto pubblico Sasp Autolinee.

«E’ uno strumento fondamentale, viste le situazioni di assistenza emergenziale in cui l’associazione opera, per l’aspirazione di liquidi corporei che potrebbero ostruire gli orifizi del paziente – si legge nella nota -. Nel primo soccorso infatti viene utilizzato in particolare dagli equipaggi delle ambulanze per rimuovere sangue, saliva o vomito che, presenti nelle vie aeree superiori, rendono difficoltosa se non impossibile la respirazione del paziente. Il presidente dell’associazione volontari di soccorso, Francesco Paletti vuole pertanto porgere un caloroso e pubblico grazie alla Sasp, la prima impresa che dal 1911 è riuscita a mettere in collegamento i paesi dell’entroterra Maceratese e oggi rappresentata dal suo presidente Stefano Gregori, perché grazie a questo importante dono potrà continuare a garantire prestazione altamente qualificate a supporto dei bisognosi».