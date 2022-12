MACERATA - Organizzata dall'associazione culturale ‘Le Casette’, sarà inaugurata il 27 dicembre alle 17

di Mauro Giustozzi

Caricaturista, pittore, disegnatore e poeta. Un grande maceratese capace di farsi conoscere e amare sia nella sua città che fuori dai confini regionali. Così l’associazione culturale ‘Le Casette’, con il patrocinio del Comune di Macerata, ha promosso l’allestimento della mostra ‘Virgì uno di noi’ per ricordare l’artista Virgì Bonifazi con una esposizione che sarà realizzata negli spazi degli Antichi Forni, inaugurazione il 27 dicembre alle 17, con la presentazione affidata al critico d’arte Lucio Del Gobbo.

L’obiettivo è ricordare le opere, i disegni, gli scritti e la memoria di artisti e personaggi che hanno reso grande Macerata. Tra i grandi autori della caricatura un posto di primo piano spetta a Virginio Bonifazi sensibile e sapiente artista noto con lo pseudonimo di ‘Virgì’ che lui stesso si era scelto sul finire degli anni Trenta, quando firmava le opere futuriste e le prime caricature, già allora considerate di grande qualità. «Ci è venuta questa idea non solo per l’immediato ma pure per il futuro – afferma il presidente dell’associazione Le Casette, Pierluigi Pianesi – di dedicare giornate di rievocazione della memoria a personalità maceratesi che sono scomparse attraverso appuntamenti da mettere in campo. Abbiamo voluto iniziare con Virgì che tra l’altro era un ‘casettaro’, un artista conosciuto, noto e apprezzato sia in città che fuori. Abbiamo sensibilizzato l’amministrazione comunale che ci ha dato una mano accettando la nostra proposta mettendoci a disposizione gli spazi degli Antichi Forni. Determinante anche la collaborazione con i familiari di Bonifazi che cureranno la scelta e l’esposizione delle opere di Virgì. Oltre a disegni e pitture esposte verranno proiettate continuativamente tutte le diapositive delle caricature disegnate dall’artista e credo che questa mostra sarà certamente gradita dai maceratesi che erano molto affezionati a Virgì».

Personalità eclettica e fantasiosa, Virgì per oltre un sessantennio è stato l’animatore della vita artistica e culturale della città e della regione. Fu pittore, scultore, incisore, giornalista, critico d’arte e poeta, e soprattutto raffinato caricaturista e brillante disegnatore umorista. Con la sua prodigiosa matita (o penna) Virgì era abilissimo a ritrarre i personaggi, a deformare i profili, a cogliere tic, difetti e movenze, caricando ogni connotazione grafica di un fluido magnetico, lievemente ironico, che suscitava ilarità e simpatia. Tutte le sue caricature denotano genuina freschezza e trasparente umanità ed hanno il potere di suscitare buonumore e sana allegria.

«Pensiamo in futuro di dare spazio ad altri personaggi conosciuti come ad esempio – conclude Pianesi – il maestro elementare e musicista per diletto, poeta ed autore di musica sacra e di operette, letterato ed appassionato di folklore, di tradizioni e di dialetto maceratese Giovanni Ginobili, pioniere in Italia nella raccolta dei canti popolari, un riferimento per le scienze demo-etno- antropologiche, per l’etnomusicologia, ma più di tutto per chi ama leggere la storia nei dettagli di un quotidiano e dei suoi proverbi». Tutti coloro che lo vorranno potranno visitare la mostra dedicata a Virgì Bonifazi dal 28 dicembre sino all’8 gennaio con orario 10-12,30 e 16-18,30.