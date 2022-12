CIVITANOVA - L'esponente dem ha presentato un'interrogazione per chiedere alla giunta se esista o meno un progetto. La consigliera replica alla sua collega che l'aveva accusata di aver fatto il gioco della giunta nel Consiglio dove era saltata la discussione sull'antenna di via Caracciolo: «Attacco inconcepibile, è stata lei l'unica dell'opposizione a votare le variazioni di bilancio quando tutto il centrosinistra aveva abbandonato l'aula»

«Esiste il progetto del centro per l’Alzheimer?» A chiederlo è il consigliere comunale del Partito democratico Francesco Micucci che ha presentato un’interrogazione da discutere nel prossimo consiglio comunale relativa a quali atti siano stati realmente prodotti per la realizzazione del centro per la malattia da cui si parla da almeno 4 anni.

«L’Asur stima almeno 250 persone malate di Alzheimer presenti nel nostro comune – dice Micucci – il comune non ha attualmente alcun centro né diurno, men che meno residenziale, ma nell’ultimo quinquennio, il sindaco Ciarapica ed i suoi assessori più volte hanno annunciato la realizzazione di un progetto di accoglienza per cui mi chiedo quali siano ad oggi i documenti deliberati a supporto di questo progetto, quali i tempi di realizzazione. Perché fino ad oggi non si è stati in grado di realizzare almeno un centro diurno, avendo già realizzato in passato questa esperienza e quali sono ad oggi le somme destinate a sopperire a questa carenza?».

Intanto la consigliera d’opposizione Mirella Paglialunga torna sull’ultimo consiglio, dove era saltata la discussione riguardante la vicenda dell’antenna di via Caracciolo. In particolare l’ex candidata sindaca del centrosinistra risponde a Silvia Squadroni, che l’aveva accusata di aver fatto il gioco della giunta dilungandosi troppo nella sua interrogazione.

«Le idee e posizioni politiche, anche molto diverse tra loro, hanno tutte il diritto di esprimersi liberamente – dice Paglialunga – Ma, a mio parere, la diversità non può diventare oggetto di insulti e di offese, soprattutto attraverso i mezzi di comunicazione pubblica, come è accaduto in questi giorni per responsabilità di qualche consigliera. Inconcepibile poi l’attacco immotivato all’interno della stessa minoranza che invece dovrebbe agire con forza contro le scelte politiche della maggioranza, ma anche con compattezza e coesione. Questo sarà il mio impegno. Il vero dato politico rilevante di quella seduta però – aggiunge – è che le variazioni di bilancio, in precedenza già approvate dalla giunta sostituendosi al Consiglio comunale, sono state approvate con voto favorevole di una consigliera di minoranza, rimasta sola in aula dopo che tutto il centrosinistra aveva abbandonato l’aula in segno di protesta. Stesso suo voto favorevole anche su palazzo Ciccolini. Per quanto mi riguarda – conclude – ho tentato di interpretare al meglio il ruolo che mi è stato conferito, quello di essere all’opposizione, chiedendo con precisione e fermezza chiarimenti su una cifra non irrisoria (sei milioni di euro di variazioni di bilancio per eventuali introiti da Pnrr) per asili nido di cui ne’ la comunità civitanovese ne’ i consiglieri conoscono progetti, schede o cronoprogramma. E pensare che stiamo parlando di tre nuovi “asili nido” e della ristrutturazione di uno o due di essi».