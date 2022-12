CIVITANOVA - I consiglieri Letizia Murri e Roberto Mancini difendono le scelte della collega Mirella Paglialunga e rigettano le accuse sulla responsabilità di aver dilatato i tempi dell'assise.

di Laura Boccanera

«Da Silvia Squadroni polemica inventata e incomprensibile». Letizia Murri di “Ascoltiamo la città” e Roberto Mancini “Dipende da noi” difendono Mirella Paglialunga attaccata dalla consigliera civica di “SiAmo Civitanova” che ieri in un comunicato l’ha ritenuta corresponsabile della mancata discussione dell’interrogazione sull’antenna di via Caracciolo a causa del lungo intervento che ha sottratto tempo per le altre richieste (leggi l’articolo).

Oggi Murri e Mancini però prendono le difese della ex candidata sindaca: «Mentre la giunta Ciarapica continua a imporre decisioni a danno della città, come quella della moltiplicazione delle antenne contro la volontà dei cittadini, eludendo il confronto in Consiglio comunale, la consigliera Silvia Squadroni si inventa da zero un’incomprensibile polemica contro l’opposizione. Invece di stigmatizzare la violazione del regolamento da parte della coalizione che sostiene Ciarapica, la consigliera Squadroni si scaglia pretestuosamente contro il centro sinistra e contro la consigliera Paglialunga, che ha interrogato l’amministrazione sulla regolarità delle procedure per l’ acquisizione di importanti finanziamenti del Pnrr, per opere al servizio dell’infanzia di tutta la città. Ma i fatti dicono che nell’ultimo consiglio comunale il sopruso è stato della maggioranza, che ha impedito di discutere le interrogazioni dell’opposizione, piegando il regolamento alla propria convenienza politica. I molti cittadini presenti hanno visto negato il loro diritto di avere elementi per capire come si risolverà il problema dell’installazione delle antenne e perché l’amministrazione comunale non abbia stabilito un piano antenne che garantisca criteri di sicurezza ed equità per tutti».

I due consiglieri respingono al mittente la critica e anzi tacciano di complicità la Squadroni che non ha abbandonato l’aula come il resto dell’opposizione. «A quel punto restare in aula come fatto dalla consigliera Squadroni aveva il solo significato di legittimare e sostenere l’operato della giunta Ciarapica – concludono Murri e Mancini – è rimasta inopportunamente a supportare con il suo voto la maggioranza, per l’approvazione delle variazioni di bilancio e per l’approvazione definitiva del progetto su palazzo Ciccolini».

L’ultimo Consiglio ha portato dunque allo scoperto anche la distanza di vedute all’interno della stessa opposizione: tra Squadroni e Paglialunga il rapporto è teso dalle scorse elezioni comunali e in particolare per l’accorpamento non voluto da Mirella Paglialunga al ballottaggio. Ma freddini sono anche i rapporti fra Pd e Paglialunga, non è un caso che la difesa dell’ex dirigente sia firmata solo da esponenti delle civiche più vicine alla Paglialunga e non da quelli del Partito democratico che volevano l’apparentamento e con cui dopo le elezioni ha avuto diversi scontri.