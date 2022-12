MACERATA - In tanti hanno partecipato all'iniziativa promossa dall'associazione Circolo Jungle. Più di trenta le persone che hanno scelto l'asporto. Presenti anche il vice sindaco Francesca D'Alessandro, i consiglieri Ninfa Contigiani e Ulderico Orazi, il presidente dell'Arci Massimiliano Sport Bianchini

Sono oltre cento le persone che oggi si sono sedute a tavola, graditi ospiti del “Pranzo solidale”, promosso dall’associazione Circolo Jungle, gestita da Serigne Diagne, di via Roma a Macerata. L’iniziativa è stata dedicata soprattutto per le persone in difficoltà. Oltre a chi ha partecipato seduto in sala, più di trenta sono state le persone che hanno usufruito del servizio d’asporto.

Un momento di condivisione che riprende una tradizione cittadina. Nel menù tranci di pinze e olive fritte di pesce, pappardelle al forno con tonno e alici, filetto di orata, patate arrosto e insalata di lattuga, pandoro e panettone, clementine, castagne e vin brulè, caffè e ammazzacaffè.

Presenti la vice sindaco Francesca D’Alessandro, la consigliera comunale del Pd e del Consiglio delle donne Ninfa Contigiani, il consigliere comunale di Italia Viva Ulderico Orazi e il presidente dell’Arci Massimiliano Sport Bianchini.

Il “Pranzo solidale” è riuscito grazie alla collaborazione di volontari e del sostegno di alcune aziende: Coop, Alleanza 3.0, Bonobo Pinseria, Oro della Terra, La Pasta di Camerino,Villa Giustozzi Ristorante Parco Hotel, D.I.Mar Sapore di mare, Banco Alimentare 10F. Alla realizzazione dell’iniziativa hanno contribuito anche il centro di ascolto e di prima accoglienza Adv e la Pro Loco di Macerata, il cui presidente Luciano Cartechini, fuori dal locale, ha preparato le castagne, donate anche a diversi passanti.

(Foto di Fabio Falcioni)