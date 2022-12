SERIE C - Nessuna occasione per la squadra di Colavitto che perde D’Eramo per infortunio. Le sconfitte interne di Rimini e Fiorenzuola consentono ai dorici di guadagnare il settimo posto

di Andrea Cesca

L’ultima partita dell’anno, la prima del girone di ritorno, termina in parità. L’Ancona torna a casa con un punto dalla trasferta di Siena dove lo spettacolo ha lasciato molto a desiderare. 0 a 0 il risultato finale, pressoché nulle le occasioni da rete create dalla squadra di Colavitto. Il Siena sul finire del primo tempo ha avuto la palla buona per sbloccare il risultato con Paloschi, è stato bravo Perucchini a deviare in angolo. Tra le note negative l’infortunio patito da D’Eramo, costretto a lasciare il campo in barella. La sconfitta interna del Rimini con il San Donato Tavernelle e del Fiorenzuola a Fermo consente ai biancorossi di guadagnare la settima posizione di classifica.

L’Ancona si presenta all’Artemio Franchi di Siena con alcune assenze pesanti, non ci sono Spagnoli (infortunato) Mezzoni e Di Massimo (squalificati). Colavitto fa affidamento sul 5-3-2, con Barnabà sulla destra e Mattioli al fianco di Moretti in attacco. In campo dal primo minuto i due ex Gatto e Martina. Il Siena schiera Riccardi in sostituzione dell’infortunato Crescenzi, per il resto Pagliuca conferma l’undici vittorioso a Chiavari. Ad inizio settimana la squadra toscana non si è allenata per due giorni a causa dell’assenza dello staff medico. I bianconeri non vincono in casa da quasi due mesi.

Barnabà da una parte e Martina dall’altra fanno la spola tra difesa e centrocampo. Il Siena fa possesso palla ma nel primo quarto d’ora i portieri restano inoperosi. La partita non decolla, il primo tiro nello specchio della porta al 18’ è di Castorani, centrale. L’Ancona che non va mai alla conclusione guadagna il primo calcio d’angolo della partita al 36’. Dopo 40’ di noia la partita si accende: una sponda di testa di Frediani mette Paloschi a tu per tu con Perucchini, il portiere si salva con i piedi in angolo. Poi Favalli di testa rimette un pallone a centro area, De Santis libera in corner. Sul tiro dalla bandierina di Disanto Paloschi prolunga di testa, la palla carambola addosso a Favalli ed esce di pochissimo sopra la traversa. La prima frazione si chiude con l’infortunio di D’Eramo, il giocatore dell’Ancona è costretto a lasciare il terreno di gioco in barella.

Prezioso prende il posto di D’Eramo in avvio di ripresa, il copione della partita però non cambia. Perucchini rischia una giocata in area, Disanto per poco non ne approfitta. La cronaca non fa registrare nulla di rilevante fino all’82’ quando Riccardi gira verso la porta il calcio d’angolo di Bellomo, la palla termina a lato. Stessa sorte tocca al sinistro di Petrella cinque minuti più tardi. L’ultimo tentativo è di Barnabà, il destro dal limite dell’area termina fuori.

Dopo la sosta l’Ancona tornerà a giocare allo stadio Del Conero il prossimo 8 gennaio in notturna, avversario il Pontedera.

SIENA (4-3-2-1): Lanni 6; Raimo 6, Riccardi 6, Silvestri 6, Favalli 6,5; Belloni 6, Leone 6, Castorani 6 (47’ st Picchi ng); Frediani 5,5 (24’ st Meli ng), Disanto 6 (38’ st Arras ng); Paloschi 5,5 (38’ st De Paoli ng). A disp.: Manni, Farcas, Rizzitelli, Bianchi, De Santis Mirco, Franco. All.: Pagliuca.

ANCONA (3-5-2): Perucchini 6,5; Mondonico 6, De Santis Simone 6,5, Bianconi 6; Barnabà 5,5, Simonetti 6, Gatto 5,5, D’Eramo 6 (1’ st Prezioso 5,5), Martina 6 (38’ st Brogni ng); Moretti 5,5 (20’ st Petrella ng), Mattioli 5,5. A disp.: Piergiacomi, Vitali, Lombardi, Berardi, Paolucci, Pecci, Fantoni. All.: Colavitto.

TERNA ARBITRALE: Michele Delrio di Reggio Emilia (Piedipalumbo di Torre Annunziata e Munerati di Rovigo, quarto ufficiale Ghinelli di Roma 2).

Note: ammoniti Disanto, Belloni, Bianconi, Simonetti, Prezioso, Pagliuca, Riccardi. Calci d’angolo 4 a 3 per l’Ancona. Recupero: 4’ + 4’.