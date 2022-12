L'ENTE ha comunicato che il Consiglio ha dato l'ok. Il finanziamento ottenuto è di 6,5 milioni di euro

Approvato l’acquisto dell’area del parco delle ex terme, a Sarnano. L’ok è stato dato dal Consiglio comunale del 19 dicembre scorso. Si tratta di oltre 9 ettari di terreno che l’amministrazione comunale intende destinare a parco pubblico connesso alla via delle Cascate e al centro urbano con all’interno attività ludiche e percorsi sensoriali.

«Con questo atto – dice l’ente rendendo nota l’acquisizione -, si va a concludere l’iter iniziato nel 2020 con la proposta irrevocabile di acquisto fatta dal Comune dell’ex Mercato coperto e del parco delle Terme». Il Comune ha chiesto un finanziamento di 6,5 milioni di euro che, precisa l’ente, non è quanto speso per l’acquisizione dell’area (il costo nella nota non viene specificato).

Il progetto è inserito all’interno del Pnc Scheda 2 (per il finanziamento pari a sei milioni e mezzo di euro) e fa parte del Sose, l’elenco delle opere di ricostruzione connesse al sisma. «Dopo l’impegnativa opera di delocalizzazione delle Terme a seguito del terremoto – dice il sindaco Luca Piergentili – si completa quella che era la volontà dell’amministrazione comunale con l’acquisizione del parco. Per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione essere riusciti nel nostro intento. Ora, avanti con il progetto di un grande parco pubblico che, ne sono certo, contribuirà a dare ulteriore lustro alla nostra città».