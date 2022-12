TREIA - Festa di Natale questa sera per il gruppo con concerto, messa e i doni portati da Babbo Natale. Risultati importanti con un 10% in più di fatturato rispetto al 2021. E' il primo brand nel settore dei mobili per cucina. L'ad Fabio Giulianelli: «Essere Lube significa essere unici ed essere uniti»

Cento nuovi store aperti dal Gruppo Lube nel 2022, un anno importante per l’azienda di Treia fotografato dai dati di una azienda che in Italia vanta una rete di negozi ad insegna Cucine Lube e Creo Kitchens di oltre 600 negozi certificati.

«Gruppo Lube infatti è la prima azienda in Italia che dal 2021 certifica i propri store monomarca, come ulteriore garanzia di qualità, professionalità e assistenza post-vendita per il consumatore finale. Una rete di vendita sempre più capillare in tutte le regioni, segno di un risultato che si concretizza ogni giorno nelle vendite che confermano anche nel 2022 il Gruppo Lube come il primo brand nel settore dei mobili per cucina e al primo posto nella classifica dei cucinieri per quota di mercato nel territorio nazionale. Sono stati tanti i successi che hanno contraddistinto questo 2022 come le eccellenti performance economiche che hanno visto il Gruppo leader nel mercato di riferimento. Il fatturato di chiusura di fine anno è stato di 270 milioni di euro con un incremento di 21 milioni di euro sul 2021 pari a +10%. Ha proseguito nel corso dell’anno il piano di investimenti industria 4.0 che l’azienda ha iniziato nel 2018 che sta implementando il livello tecnologico del brand, facendone un riferimento del settore anche sotto questo aspetto».

Come da tradizione, il 23 dicembre l’azienda riunisce la sua grande famiglia composta da oltre 600 dipendenti per celebrare insieme il Natale. L’evento natalizio prevede un concerto tenuto dalla orchestra fiati Macerata. 30 elementi diretti dal maestro Gianpiero Ruggeri suoneranno per le musiche più belle e suggestive facendo immergere tutti i partecipanti nel vero spirito del Natale. La messa sarà celebrata come ogni anno dal vescovo di Macerata Nazzareno Marconi, all’interno dello stabilimento produttivo dell’azienda. Presenti tra gli altri il presidente della Regione, Francesco Acquaroli e il vice presidente della giunta regionale e assessore alla sanità Filippo Saltamartini, il senatore Guido Castelli. Come ogni anno l’evento si concluderà con l’arrivo di Babbo Natale che distribuirà i giocattoli a tutti i bambini presenti, raccolti in trepidante attesa sotto il grande albero addobbato.

«Essere Lube significa essere unici ma soprattutto essere uniti – ha sottolineato l’ad Fabio Giualinelli -. Quest’anno più che mai abbiamo dimostrato che insieme i grandi traguardi sono sempre più vicini. L’eccellenza delle nostre cucine è ancora più presente in tutto il mondo, e con ben 100 aperture nell’ultimo anno abbiamo raggiunto oltre 600 store certificati. Ecco perché in Italia la cucina si chiama Lube».