MACERATA - Progetto messo in campo dal Comune con la scuola dottorato di Unimc: un percorso formativo sui valori della cittadinanza europea

Al via il progetto “L’Europa per me”. Promosso dal Comune di Macerata in collaborazione con la scuola di dottorato Unimc si tratta di un percorso formativo rivolto alle scuole del territorio comunale sui valori della cittadinanza europea, un “viaggio” verso la Festa dell’Europa e in preparazione al contest rivolto ai giovani studenti che si terrà nel mese di maggio.

Un’iniziativa che vede coinvolti alcuni dottorandi Unimc che condividono con i giovani studenti delle scuole aderenti tematiche attuali relative all’UE per stimolare la cittadinanza attiva a livello europeo e locale.

Il primo incontro si è svolto alla Dante Alighieri – coinvolte le classi 3C e 3E – con le dottorande Chiara Comberiati e Rebecca Marconi, e proseguirà nelle scuole Convitto Nazionale Statale Giacomo Leopardi, Istituto San Giuseppe e Istituto Tecnico Economico Alberico Gentili.