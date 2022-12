IL PROGETTO dell'amministrazione, due gli appuntamenti: il 28 dicembre Happening, saranno i cittadini a colorare la panchina. Il 10 gennaio invece sarà inaugurato il desk. Il sindaco Ciarapica: «Avviciniamo i civitanovesi alle istituzioni europee»

Civitanova si apre all’Europa e lancia un progetto voluto dal sindaco Fabrizio Ciarapica e realizzato dal team Europa, composto dall’assessore Claudio Morresi e dai consiglieri comunali Lavinia Bianchi e Giorgio Pollastrelli. Due gli appuntamenti.

Il primo è l’evento Happening Civitanova in programma il 28 dicembre alle 11.30 in piazza XX Settembre: una vecchia panchina, che sarà poi posizionata all’interno del Porto, verrà dipinta di blu dalla cittadinanza. Il secondo, il 10 gennaio 2023, quando verrà inaugurato il Desk Europa, uno sportello informativo all’interno del Comune, alla presenza di Antonio Parenti, il rappresentate della Commissione europea in Italia e di Massimo Pronio, il responsabile Comunicazione rappresentanza della Commissione europea in Italia.

«Ho voluto questo progetto per avvicinare i cittadini civitanovesi alle istituzioni europee – ha detto il sindaco Ciarapica – Il Desk rappresenterà un servizio di informazione per tutti, cittadini ed imprese, sulle attività e sulle opportunità offerte dall’Europa. Dal primo gennaio 2023 la Croazia entrerà nell’area Schengen e questo è un fatto molto importante per la nostra città perché favorirà non solo i rapporti istituzionali in corso ma anche un maggiore interscambio. Ringrazio il team europa – ha concluso – che ricordo essere un team aperto a tutti e la presenza qui oggi dell’assessore Giuseppe Cognigni e del consigliere Gianluca Crocetti ne è una conferma».

Morresi ha spiegato il motto del suo team citando una frase della Von der Leyen «la nostra unione deve avere una visione che tutti i giovani possano credere» mentre il consigliere Giorgio Pollastrelli ha parlato di «un progetto che sta prendendo forma e sostanza grazie alla fiducia del sindaco», poi si è soffermato sulla panchina blu. «Abbiamo recuperato una vecchia panchina anche per lanciare un messaggio sulla sostenibilità ambientale – ha aggiunto – Martedì tutta la cittadinanza è invitata a partecipare in piazza e tutti insieme la dipingeremo di blu. Vuole essere un gesto simbolico per rendere consapevoli i cittadini di quanto sia importante il contributo di ognuno di loro per il futuro dell’Europa».

Pollastrelli ha poi colto l’occasione per lanciare un appello ai «circa 1900 cittadini di nazionalità europea che vivono a Civitanova. Tutti loro possono iscriversi alle liste elettorali e partecipare alle elezioni amministrative ed europee». «Vogliamo mettere le basi per creare una identità europea e promuovere i valori e i diritti unionali – ha detto la consigliera Lavinia Bianchi – Abbiamo deciso di avviare la programmazione del progetto “Europa a Civitanova” il 28 dicembre, in concomitanza con la chiusura dell’anno europeo dei giovani. E’ importante il concetto di costruire l’Europa insieme, il che significa che tutti i cittadini devono essere coinvolti nelle decisioni delle politiche europee. Vorrei ricordare il presidente David Sassoli che rappresenta un esempio di integrità ed onestà sia in Europa che in Italia. E proprio come lui promuoveva il suo Parlamento Europeo – ha concluso la Bianchi – noi vogliamo essere il faro a Civitanova per promuovere i valori dell’Unione Europea».