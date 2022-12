ECCELLENZA - Festa a Senigallia dove questa sera i ragazzi di Bolzan si sono aggiudicati il trofeo di categoria. Decisivo un rigore realizzato da Minella. Da febbraio la fase nazionale

di Andrea Cesca

Il Valdichienti Ponte si aggiudica il primo trofeo della stagione. Sul sintetico dello stadio Goffredo Bianchelli di Senigallia la squadra allenata da Ruben Dario Bolzan vince per 1 a 0 la finale contro l’Urbino e conquista la Coppa Italia di Eccellenza Marche. Decide la partita un calcio di rigore realizzato da Minella nel secondo tempo e contestato dagli avversari. L’undici maceratese nel primo tempo aveva colpito un palo su calcio di punizione con Palmieri. Il Valdichienti Ponte accede alla fase nazionale, tornerà in campo per la coppa il 15 e il 22 febbraio contro la vincente della sfida Branca-Narnese, Eccellenza umbra.

La finale di Coppa Marche Eccellenza fra Valdichienti Ponte e Urbino si gioca allo stadio Bianchelli di Senigallia. Le squadre si sono affrontate nella prima giornata di campionato, nella città ducale la vittoria è andata ai padroni di casa (1 a 0, rete di Calvaresi). Il Valdichienti Ponte ha eliminato Chiesanuova, Montefano e Azzurra Colli, l’Urbino ha avuto la meglio su Atletico Gallo, Marina e Jesina. L’undici “maceratese” non ha mai vinto la Coppa Marche Eccellenza, l’Urbino può invece bissare il successo arrivato nella stagione 2002/2003. E’ gara secca, in caso di parità si procederà con i tempi supplementari ed eventuali tiri dal dischetto. Chi alzerà il trofeo strapperà il pass per la fase nazionale, avversario degli ottavi di finale la vincente della sfida Branca-Narnese, valida per il titolo regionale umbro.

Ancona e Fermana sono le uniche formazioni marchigiane ad aver vinto la manifestazione nazionale che garantisce la promozione in Serie D. L’Urbino ha giocato domenica ad Ascoli, mentre il Valdichienti ha anticipato a sabato. Ruben Dario Bolzan deve fare a meno di Andrea Lattanzi (squalificato), Cisbani e Pigini (infortunati); Omiccioli dato in dubbio parte titolare. L’Urbino di mister Antonio Ceccarini (ex Maceratese) non ha Morani ed Esposito bloccati dal giudice sportivo. Il Valdichienti Ponte porta subito in panchina Leonardo Zira, attaccante prelevato nelle ultime ore dalla Sangiustese. Fiorelli portiere goleador dell’Urbino figura tra le riserve, al centro dell’attacco c’è Innocenti attaccante di ben 48 anni. Il fischio di inizio ritarda di qualche minuto per la scarsa visibilità dovuta ai fumogeni accesi dagli ultras “pesaresi” colorati, festosi e rumorosi.

Il Valdichienti Ponte, che in campionato precede di tre punti l’Urbino, fallisce la prima palla gol della partita dopo 9’: Passawe serve Minella in area, l’attaccante argentino cicca clamorosamente la palla all’altezza del dischetto degli undici metri. L’Urbino va alla conclusione al 25’ con Dalla Bona, palla sul fondo, nel frattempo il Valdichienti perde per infortunio Passawe protagonista di un buon avvio di partita, al suo posto Triana. L’Urbino sfiora la traversa con una gran botta di Russo da fuori area, lo stesso Russo pochi istanti più tardi viene anticipato da Rossi in uscita. Il Valdichienti quando attacca è pericoloso, al 33’ Palmieri colpisce il palo esterno con un calcio di punizione. Al 36’ Sfasciabasti vede Stafoggia fuori dal pali e prova a sorprenderlo con un pallonetto, palla di poco fuori.

Il Valdichienti Ponte si porta in vantaggio su calcio di rigore, contestato a lungo dall’Urbino. Al 57’ Triana entra in area sulla destra e cade a terra contrastato da Fiorentini, l’arbitro fischia la massima punizione, sul dischetto si porta Minella e fa centro, 1 a 0. I gialloblu di Ceccarini provano subito a pareggiare i conti con un calcio di punizione di Dalla Bona, Rossi fa buona guardia. La squadra di Ceccarini prova a dare fondo a tutte le energie, Bolzan nell’ultimo quarto d’ora fa esordire Zira. Boccioletti cade a terra in area, quelli dell’Urbino vorrebbero il rigore, l’arbitro assegna il calcio d’angolo. In pieno recupero Calvaresi ruba palla ad Omiccioli e serve Boccioletti, il destro di prima intenzione sfiora la traversa. L’Urbino esce sconfitto ma a testa alta.

VALDICHIENTI PONTE (4-3-3): Rossi 6,5; Alessandrini 6, Di Molfetta 6, Albanese 6, Tombolini 6; Trillini 6, Omiccioli 7 (47’ st Sopranzetti ng), Sfasciabasti 6,5; Passawe ng (29’ st Triana 6,5), Minella 6,5 (6’ st Del Brutto ng), Palmieri 6 (31’ st Zira ng). A disp.: Cingolani, Gesuelli, Morresi, Mazzieri, Lattanzi Sebastiano. All.: Bolzan

URBINO (4-4-2): Stafoggia Andrea 6; Nisi 6, Magnani 6, Giunchetti 6, Fiorentini 5,5 (23’ st Montesi ng); Russo 6 (23’ st Lombardi ng), Dalla Bona 6, Carnesecchi 6 (32’ st Haxhiu ng), Tamagnini 6; Calvaresi 6, Innocenti 5,5. A disp.: Stafoggia Davide, Moricoli, Cenerini, Boccioletti, Fiorelli, Sergiacomo. All.: Ceccarini

TERNA ARBITRALE: Ledjan Skura di Jesi 7 (Domenella di Ancona e Tidei di Fermo).