Trent’anni di storia e la passione di una comunità che, dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, riprende il cammino interrotto: torna il presepe vivente di Potenza Picena allestito, come da tradizione, nella suggestiva cornice della selva dei frati minori. “Il per-dono in grado di guarire – Natività e vita di santo Stefano”: questo il tema della 30esima edizione della rappresentazione diretta dall’associazione “Amici del presepe vivente di Potenza Picena” promossa dal convento sant’Antonio dei frati minori, dalla parrocchia dei santissimi Stefano e Giacomo e dal Comune di Potenza Picena, con i patrocini della Regione e della Provincia. Primo appuntamento lunedì 26 dicembre e a seguire venerdì 6 e domenica 8 gennaio dalle 17.30 alle 20.

«In un tempo segnato dall’orrore della guerra e dai timori della crisi pandemica – scrive padre Lorenzo Turchi, presidente dell’associazione, nell’abstract descrittivo di questa edizione – il tema del perdono è sembrato uno degli elementi essenziali da recuperare per la nostra vita umana e cristiana, da fratelli e sorelle».

Numerose le maestranze impegnate nell’iniziativa: dai figuranti, agli allestitori delle scene, passando per i costumisti. Tanti cittadini che, per settimane, si adoperano volontariamente curando la rappresentazione fino all’ultimo dettaglio. «Il presepe vivente è un evento che coinvolge l’intera comunità potentina – spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Potenza Picena Tommaso Ruffini –. La volontà di riprendere in mano questo appuntamento dopo la sospensione dovuta al Covid, dimostra l’attaccamento che tante persone hanno a una tradizione che, per tutti noi, è davvero inestimabile patrimonio culturale».

Per info

https://www.presepevivente-potenzapicena.com/.