TREIA - Il bilancio del sindaco in occasione del tradizionale scambio di auguri con i dipendenti: «Impegnati in prima linea nell’accoglienza e nell’assistenza della popolazione ucraina»

Brindisi di Natale per il Comune di Treia dove il sindaco Franco Capponi, insieme all’Amministrazione comunale, ha voluto riservare un momento ai saluti per i dipendenti in vista delle festività natalizia. Tempo di auguri, dunque, ma anche di bilanci, con una particolare attenzione ai ringraziamenti nei confronti di tutti gli uffici al termine di questo anno impegnativo «che spesso ha richiesto straordinari e sforzi per i tanti progetti da realizzare per il bene e a servizio della comunità treiese, ma non solo».

«Chiudiamo il 2022 – ha detto il sindaco Capponi – con tanto lavoro fatto, su più fronti; con diverse problematiche, molte delle quali risolte e tanti nuovi progetti da portare avanti per metterli a disposizione della città. Gli ultimi anni sono stati particolarmente complicati e abbiamo affrontato insieme un’emergenza dopo l’altra: dal sisma del 2016 alla guerra che ci ha visti impegnati in prima linea nell’accoglienza e nell’assistenza della popolazione ucraina. Sono in partenza investimenti per 70 milioni di euro. Possiamo dire che la situazione sul territorio, riguardante il tessuto imprenditoriale non ha fatto registrare crisi aziendali o problematiche particolari determinate dal periodo storico che stiamo vivendo il che è da considerare in modo positivo. Le sfide del Pnrr e la volontà di pensare a un futuro nel quale riuscire a mantenere le nostre tradizioni e il legame con la nostra storia seppur proiettandoci in una dimensione nuova saranno i princìpi con cui continuare a lavorare sempre in un clima di collaborazione e condivisione. Auguri a tutti estendendoli alle famiglie e alle persone a voi care».