MONTE SAN GIUSTO - Aperta la 23esima mostra dei presepi artistici al museo di palazzo Bonafede. L'esposizione rimarrà visitabile fino al 29 gennaio

Magica atmosfera natalizia a Monte San giusto, dove alla tradizionale mostra dei presepi giunta alla 23esima edizione si è aggiunto al di fuori del museo di palazzo Bonafede l’istallazione di un presepe monumentale in piazza Aldo Moro.

Proprio sotto l’albero illuminato è stata ricreata una scena della natività con le statue “Fontanini” acquistate recentemente dal presepista Andrea Pistolesi. Sono le stesse utilizzate nel film cult del Natale degli anni ’90 “Mamma ho perso l’aereo”. Le sacre rappresentazioni da ammirare sono state realizzate da Andrea Pistolesi e Cesare Ciccalè, con l’aiuto di Gilberto Pistolesi. L’allestimento tecnico delle luci e del movimento è realizzato da Stefano Renzi, la cui presenza è essenziale per lo stupore che si prova visitando la mostra. Nel corso di oltre un decennio la mostra è cresciuta costantemente sia in termini di qualità dei lavori presentati sia per il sempre maggior numero di visitatori provenienti da varie parti d’Italia. Quest’anno sono stati aggiunti sei presepi, ai venti già esistenti, che presentano delle novità sia per la tecnica del movimento, sia per le particolari minuterie inerenti la vita contadina marchigiana degli anni ‘50 e ’60 del secolo scorso. Le affascinanti cantine, in cui sono posti i presepi artistici, fanno da cornice alla magica e suggestiva atmosfera natalizia.