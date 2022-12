TAGLIO DEL NASTRO per il negozio del gruppo Apple premium reseller più grande d'Italia, il ceo Stefano Parcaroli: «L’apertura di oggi è la cinquantanovesima per la nostra catena che a brevissimo, dopodomani, arriverà a 60 con quella di Savona»

È stato inaugurato oggi a Carpi il nuovo negozio Juice, il 59esimo della catena frutto dell’unione tra Juice e Med Store e terza tappa del percorso di aperture intraprese dopo la fusione tra le due realtà, ormai pienamente congiunte.

Una inaugurazione, quella carpigiana, molto partecipata e molto sentita sia dalle autorità presenti al taglio del nastro, con il vicesindaco Gasparini in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, sia da dirigenti e staff Juice, pronti a soddisfare tutte le esigenze dei clienti in questo periodo Natalizio. Un negozio, quello di Carpi, che consentirà di coprire in modo ancor più capillare l’intera area emiliana, in cui il gruppo è già presente con diversi negozi, e offrire agli appassionati tutta la qualità dei prodotti Apple e del Centro Assistenza Apple autorizzato.

La catena di negozi ad insegna Juice non si ferma qui, avendo già previsto una prossima apertura giovedì a Savona, dove arriverà a 60 negozi, divenendo così il più grande Apple Premium Reseller d’Italia, leader nel settore tecnologico grazie alla sua professionalità e a 40 anni di esperienza. «Questa apertura rappresenta per la città un momento importante – sottolinea Stefania Gasparini, vicesindaco di Carpi con delega all’economia, Turismo e Promozione del Centro Storico – che contribuisce ad ampliare l’offerta commerciale del nostro centro storico. È un’apertura che è anche molto innovativa grazie ai prodotti di qualità che porta e per questo siamo estremamente contenti di questo evento».

«Siamo orgogliosi di aprire questo nuovo negozio a Carpi – fa eco Stefano Parcaroli, Ceo Med Group Holding – . Stavamo lavorando da molto tempo all’idea di aprire in questa importante città dell’Emilia-Romagna, andando a completare una zona da noi servita sia con il gruppo Juice, che arrivava a Mantova, sia con il gruppo Med Store, che arrivava a Modena. Questo negozio sancisce quindi in modo ancora più profondo l’unione dei nostri gruppi divenendo così la principale realtà specializzata nel mondo Apple, in Italia e in Europa. L’apertura di oggi è la cinquantanovesima per la nostra catena che a brevissimo, dopodomani, arriverà a 60 negozi con l’apertura di Savona. Una road-map serrata di aperture con l’intento di portare la nostra professionalità e i nostri servizi su tutto il territorio italiano».

«Siamo orgogliosi del lavoro fatto fino ad oggi – dice Alexander Cantore, Ceo di Juice – e determinati a raggiungere le ambiziose tappe che ci siamo prefissati. Grazie alla fusione abbiamo l’opportunità di prendere il meglio delle nostre esperienze e convogliare tutte le energie in un unico progetto vincente. Non solo aperture, che continueranno secondo la strategia aziendale predisposta, ma ancora più attenzione ai territori in cui operiamo, al fine di offrire un servizio sempre migliore e soddisfare tutti i nostri clienti».

«Oggi si concretizza un nuovo passo strategico di questa fusione – sostiene Matteo Santi, direttore commerciale – Carpi è il primo negozio che Juice e Med Store hanno progettato insieme, con il nuovo logo e la nuova insegna. È un progetto nato da Med e poi realizzato insieme a Juice, quindi siamo felicissimi di celebrare questa fusione con l’evento di oggi. Grazie al know how che le due aziende portano con sè potremo offrire ai nostri clienti un’esperienza migliore, ricca di servizi, opportunità e soprattutto ricca di persone piene di entusiasmo e di passione per il marchio Apple».

«Qui a Carpi inauguriamo il nostro tredicesimo negozio in Emilia-Romagna – afferma Fabio Serafini, Retail Manager -. Questo nuovo Authorised Reseller presenta il nuovo logo ed il nuovo mobilio che caratterizzerà tutti i nostri negozi autorizzati Apple. Contiamo molto su questo bacino che è importante per la regione e quindi per la catena e non vediamo l’ora di servire tutti i nostri clienti».

«Quello di Carpi è un negozio che completa la sua offerta con l’assistenza tecnica, che una delle colonne portanti dell’esperienza Juice – secondo Enrico Peppoloni, Service Manager – Siamo molto contenti di aprire questo nuovo negozio, che diventerà un punto di riferimento per i nostri clienti dove potranno trovare tutti i nostri servizi e ovviamente l’assistenza tecnica per ogni esigenza».

Christian Cichella, store manager accoglie con entusiasmo i nuovi clienti di Carpi: «Siamo impazienti di accogliere tutti gli appassionati nel nostro nuovo negozio Apple. Ci siamo preparati e formati al meglio su tutti i prodotti e non vediamo l’ora di poterli soddisfare ogni loro esigenza. Qui in negozio i nostri clienti troveranno competenza e tutte le novità del mondo Apple».

«Siamo molto orgogliosi per questa nuova apertura – afferma Andrea Sommariva, Area Manager – Da oggi saremo in grado di offrire una presenza più capillare sul territorio. Siamo felici di essere in una location centralissima in una realtà che merita un negozio come il nostro. Il personale che abbiamo all’interno del negozio, come del resto in tutti gli altri, è davvero fantastico, appassionato, formato, professionale e soprattutto entusiasta, pronto a dare supporto e assistenza a tutti i nostri clienti».

Numerosi i clienti presenti durante tutta la giornata, che hanno approfittato dell’inaugurazione per far sentire sin da subito il calore della città in un periodo, quello natalizio, che da oggi avrà a disposizione una soluzione in più per i regali… e non solo.