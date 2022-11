TAGLIO DEL NASTRO a Terni per il negozio, presente il Ceo Stefano Parcaroli: «Un'apertura che simboleggia questo nuovo accordo raggiunto tra le aziende, volto a portare la nostra professionalità e tutta l'esperienza sull'intero territorio italiano»

Un taglio del nastro simbolicamente molto importante quello che venerdì 25 novembre ha dato il via all’apertura del negozio Juice di Terni in corso Tacito, non solo per i nuovi locali, più ampi e totalmente rinnovati, ma anche perché è il primo store nato dall’unione tra Juice e Med Store ora parte di Med Group Holding.

Una holding che di fatto è una realtà leader nel settore tecnologico a livello nazionale, grazie alla professionalità e all’esperienza che hanno reso la catena di negozi ad insegna Juice il più grande Apple Premium Reseller d’Italia, presente sul territorio con gli oltre 60 negozi, accanto alle soluzioni per le grandi aziende e gli istituti scolastici attraverso il brand Rekordata. Un’apertura accolta con grande entusiasmo dal pubblico presente, in attesa di scoprire tutte le novità di Apple e del meglio dell’Hi-Tech. Una soddisfazione condivisa anche dalle autorità e dagli addetti ai lavori presenti, a cominciare dal Ceo di Med Group Holding, Stefano Parcaroli: «L’apertura del nuovo negozio di Terni è molto importante perché è la prima dalla fusione tra il gruppo Med e il gruppo Juice. Un’apertura che simboleggia questo nuovo accordo raggiunto tra le nostre aziende, volto a portare la nostra professionalità e tutta l’esperienza sull’intero territorio italiano. Una prima apertura dunque fatta con insegna Juice, che sarà l’insegna che ci accompagnerà in tutto il nostro progetto di retail».

Anche il Ceo di Juice, Alexander Cantore, ribadisce l’importanza di questa nuova apertura: «Oggi inauguriamo un negozio in una nuova location, un evento che rappresenta il nuovo corso dell’azienda, che cresce e si apre a nuovi orizzonti grazie alla fusione appena compiuta». «Ci si prepara al momento più importante dell’anno tra il Black Friday ed il periodo natalizio – sottolinea il direttore commerciale Matteo Santi – con uno staff certificato Apple e fortemente motivato a disposizione di tutti i nostri clienti. Tanti servizi finanziari offerti al pubblico per rendere accessibili i nostri prodotti a tutti. E tanti corsi di formazione, centri di assistenza tecnica autorizzata, permute dell’usato, insomma un intero corredo di servizi a disposizione di ogni cliente». «Una sfida che è un nuovo inizio – assicura il Retail Manager Fabio Serafini -. L’apertura di Terni è la prima di una serie che in poco tempo ci vedrà arrivare a oltre 60 negozi. Il 2 dicembre saremo a Sondrio, poi a Carpi e di seguito a Savona. Il nuovo anno vedrà un’ulteriore accelerazione: quindi nuove aperture, nuovi progetti, nuovi servizi, sempre con i clienti al centro».

L’Area Manager Chiara Mandatori sottolinea l’importanza del rapporto con il territorio: «Tante novità e tanti cambiamenti, al passo con i valori e le esigenze del territorio e delle persone, che incarnano precisamente quelli di questa nuova realtà aziendale, che pensa in grande ed al contempo agisce in modo capillare sul territorio. Il mio ruolo è proprio quello di lavorare con lo staff con l’obiettivo di trasferire questi valori ed anche ascoltare tutte le esigenze dei nostri clienti, per offrire un servizio ancora più approfondito in questo territorio».

Lo Store Manager Andrea Ammaturo conferma l’affiatamento dello staff ternano: «Uno staff molto consolidato nella realtà di Terni e un riferimento per tutta la popolazione della città e anche per la provincia. Si vuole investire e scommettere su una posizione strategica del nuovo store perché crediamo nelle sue potenzialità e nel suo appeal. Juice si conferma nella sua solidità e lo vuole essere anche in futuro, a livello globale in Italia e anche guardando alla realtà locale. Siamo un punto di riferimento per tutti gli appassionati Apple e per coloro che si appassioneranno in questa città».

Graditissima e molto importante anche la presenza del sindaco Leonardo Latini, che ha partecipato alla giornata e al taglio del nastro per l’inaugurazione del nuovo negozio. Per il sindaco, questa nuova apertura Juice lancia «un segnale sicuramente positivo, perché significa che c’è fermento in città e soprattutto c’è volontà di mettersi in gioco, guardando anche alle nuove prospettive di sviluppo urbanistico, oltre che commerciale, della città. Si è scelto di puntare su una porzione del nostro corso cittadino che sta vedendo intorno a sé una riqualificazione continua di aree importanti, a cominciare da una delle nostre piazze principali, che insieme alla Fontana dello Zodiaco, verrà riqualificata fino all’area limitrofa di piazza del mercato. Questa apertura è quindi un’occasione per creare qualcosa di innovativo nel solco della tradizione, e dal punto di vista dell’offerta commerciale è una vera e propria scommessa, perché vuole far vivere la città in tutte quelle che sono le sue componenti, anche dal punto di vista spaziale, territoriale e urbanistico».

(Articolo promoredazionale)