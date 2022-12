COLMURANO - Si è spento ad 85 anni all'ospedale di Macerata, ha fondato l'atelier di moda che ancora oggi porta il suo cognome. Le sue creazioni apprezzate anche nel mondo dello spettacolo, ha collaborato anche con lo Sferisterio

Si è spento ieri sera all’ospedale di Macerata Donato Erodiade, 85 anni. Da giovanissimo aveva iniziato a fare il sarto, poi insieme alla moglie Maria, morta in giovane età, ha fondato l’atelier di moda che ancora oggi porta il suo cognome e che è gestito dalla figlia e dal genero. Era un imprenditore conosciuto per la qualità dei tessuti unita alla pregevole manifattura, che da sempre hanno caratterizzato il brand della sua azienda, a tal punto da permettergli di entrare nel mondo dello spettacolo giungendo a collaborare con lo Sferisterio.

D’altronde, era un uomo estremamente puntiglioso e pretendeva, prima di ogni altro da se stesso, il massimo; caratteristica questa, che magari dall’esterno poteva essere considerata non sempre in modo positivo ma che per un artigiano come lui, non poteva essere altro che un grandissimo pregio. Fino all’ultimo si è interessato delle collezioni e non ha mai mancato di dare quei consigli che solo la lunga esperienza e la profonda passione per la sua arte rendevano di inestimabile valore.

Lascia la figlia, Monica, il figlio Luca e il genero Enzo, i nipoti Anna Maria con Mirko ed Emanuele con Anna, le pronipoti Anastasia e Priscilla, la sorella Fulvia. Il funerale si svolgerà domani, mercoledì 21 alle 15,30, nella chiesa parrocchiale di Colmurano, partendo dalla casa funeraria “Pietas” di Passo Ripe San Ginesio. Seguirà il trasporto al cimitero di Urbisaglia.