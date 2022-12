CAMERINO - Durante l’incontro è stato presentato il Massive online open course (Mooc), un corso aperto a tutti i professionisti del settore (avvocati, giudici, mediatori e notai)

“Il ruolo delle professioni legali nello sviluppo di una cultura europea in materia di rapporti patrimoniali di famiglia” è stato il tema dell’incontro organizzato dall’Università di Camerino e coordinato dalla professoressa Lucia Ruggeri, direttrice della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile di Unicam, e tenutosi lo scorso venerdì 16 dicembre al Tribunale di Macerata. Il dibattito è stato introdotto dai saluti del dottor Paolo Vadalà, presidente del Tribunale di Macerata, dell’avvocatessa Maria Cristina Ottavianoni, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, e dell’avvocatessa Laura Bozzi, presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Macerata. Sono poi seguiti gli interventi di Sara Landini dell’Università di Firenze, Alessandra Perticarà avvocato del Foro di Macerata, Francesco Rizzo e Manuela Giobbi dell’Università di Camerino.

Durante l’incontro è stato presentato il Massive online open course (Mooc), un corso dedicato ai rapporti patrimoniali di famiglia e aperto a tutti i professionisti del settore (avvocati, giudici, mediatori e notai), e realizzato nell’ambito dell’Eu-FamPro Project, finanziato dal programma Justice (2014-2020) dell’Unione Europea. Il corso, gratuito e fruibile interamente online, mira ad accrescere la competenza dei professionisti nell’ambito dei professionisti legali nell’ambito del diritto internazionale privato europeo della famiglia e prevede il rilascio di un certificato di partecipazione. È già possibile iscriversi (al link https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?courseid=511&lang=en) e scegliere la data di inizio del programma, con termine fino al 9 marzo.