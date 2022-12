IL BILANCIO dei primi 12 mesi dell'amministrazione: priorità a scuole, strade e ricostruzione. Tra gli interventi previsti la realizzazione dei nuovi poli a Cingoli e Tolentino, mentre a breve l'Ipia di Macerata sarà spostata al Bramante-Pannaggi in via Cioci. Sul fronte viabilità, il ponte sul Chienti tra Corridonia e Piediripa. Il presidente: «Ho voluto coinvolgere tutti i 55 sindaci dei comuni del Maceratese perché l’obiettivo è fare bene per il territorio»

di Mauro Giustozzi (foto Fabio Falcioni)

Un anno di Provincia nel segno del presidente Sandro Parcaroli, un bilancio segnato da investimenti per quasi 180 milioni per la costruzione di nuove scuole, palestre, caserme e l’adeguamento sismico di palazzi di proprietà della Provincia da qui al 2024. A questi si aggiungono ulteriori 83 milioni previsti tra 2022 e il 2024 per la viabilità. E che vedono alcuni punti fermi come, per le scuole, i nuovi poli che saranno costruiti a Tolentino e Cingoli, lo spostamento di alcuni istituti in sedi più idonee, la costruzione del nuovo ponte a Piediripa che raddoppierà l’attuale viadotto oltre ad una costante manutenzione stradale. E tutto ciò nonostante anche quest’anno, la Provincia debba dare allo Stato oltre 10 milioni di euro per la finanza pubblica e abbia entrate in costante calo, basti solo pensare che l’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) ha subìto un calo del 10% (quasi un milione di euro) rispetto allo scorso anno perché le immatricolazioni diminuiscono costantemente, mentre l’Rca è scesa dell’1% su un importo complessivo di 12 milioni.

Ad illustrare, nella conferenza di fine anno, il vastissimo programma di interventi effettuati, quelli in essere e quelli che arriveranno nei prossimi mesi sono stati oltre al presidente Sandro Parcaroli anche il vicepresidente Luca Buldorini, i consiglieri Laura Sestili e Andrea Mozzoni e i dirigenti dei diversi settori come Luca Addei (Affari generali e Sua), Luca Fraticelli (Patrimonio ed edilizia scolastica), Matteo Giaccaglia (Viabilità) e Maurizio Scarpecci (Ambiente). «Il 19 dicembre di un anno fa –ha esordito Sandro Parcaroli- mi insediavo alla guida della Provincia e sono stati dodici mesi entusiasmanti e pieni di impegni sia per portare avanti assieme ai 200 dipendenti dell’ente quanto era già stato programmato, che per proseguire con le nuove progettazioni. Ho voluto coinvolgere tutti i 55 sindaci dei comuni del Maceratese perché l’obiettivo è fare bene per il territorio. Stiamo intervenendo su diverse strade provinciali e abbiamo anticipato oltre 500mila euro per sopperire ai danni seguiti all’alluvione di settembre. Le scuole restano una delle priorità e i tecnici stanno lavorando per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi, ma anche per realizzare nuovi plessi innovativi. Ci attendono nel 2023 tanti impegni tra i quali quello legato al Cosmari ed alla nuova discarica da individuare. Un altro è l’Aato per l’acqua ma con questa squadra sono convinto che riusciremo a superare qualunque ostacolo avremo di fronte».

Particolarmente importante l’impegno che la Provincia ha dedicato al patrimonio scolastico con interventi consistenti nella costruzione di nuovi poli in varie zone del territorio. «Sono 14.500 circa gli studenti che ospitiamo in nostre strutture – ha detto Luca Fraticelli – Quest’anno abbiamo avuto diversi fondi legati al Pnrr che quelli del sisma 2016 che hanno portato a circa 50 interventi progettuali e di cantieri aperti per un totale di 178 milioni di euro di impegno. Quello più rilevante è senz’altro legato al polo scolastico da realizzare a Tolentino per 31 milioni di euro che è in via di approvazione ed entro il 2023 potrà essere cantierato. Poi c’è il nuovo polo di Cingoli finanziato con 36 milioni di euro ed altri cantieri aperti come a Camerino ed altre quattro palestre scolastiche diffuse in varie zone del territorio. Anche la manutenzione dei fabbricati è importante e viene svolta con fondi della Provincia. Siamo intervenuti in 46 scuole e circa 70 edifici in questo anno per una spesa di 1 milione di euro che però è sufficiente solo per effettuare qualche intervento su finestre o sistemare qualche bagno e sono stati 170 gli interventi realizzati. Per il patrimonio abbiamo 405 mila euro spalmati in 153 interventi che riguardano manutenzione di sedi, edifici della Provincia sedi di carabinieri e vigili del fuoco».

Sempre in tema scolastico interessante l’intervento della consigliera provinciale Laura Sestili sulla sistemazione di alcuni istituti del maceratese. «Uno degli obiettivi era sistemare l’Ipia Corridoni nella sede di Macerata in via Barilatti -ha annunciato la Sestili- che si trova da anni in un ambiente non idoneo. L’istituto sarà trasferito già in questo periodo nella nuova collocazione della scuola Bramante-Pannaggi di via Cioci. Grazie alla pausa natalizia il trasferimento diverrà effettivo con la riapertura a gennaio delle lezioni. Anche per quanto concerne l’istituto professionale per moda di Civitanova che si trovava in una sede scomoda, nella città alta: quindi gli studenti del ‘Bonifazi’ sono andati a confluire nell’Itcg Corridoni operazione che è stata effettuata anche grazie alla nuova rete scolastica».

Relativamente al piano viabilità 2021, attualmente sono 22 gli interventi residui ancora in corso, per un importo complessivo di 6.435.597 euro. A questi si aggiungono altri 45 interventi relativi al piano opere pubbliche 2022 per ulteriori 13.818.614 euro, per lo più ultimati. Oltre questo, altri 5,5 milioni sono previsti per la manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade. Consistente anche il piano delle opere pubbliche 2023-2024 in cui spiccano le seguenti progettazioni: il consolidamento e la sostituzione di giunti e barriere sul ponte lungo la provinciale 46 “Fermana” a Villa San Filippo per 2.036.891 euro e la realizzazione del nuovo ponte sul Chienti a Piediripa (in affiancamento a quello esistente) per cui sono previsti 7.057.387 euro. «Su quest’ultima opera che sarà strategica per la viabilità del capoluogo –ha ribadito il vice presidente Luca Buldorini- siamo in una fase avanzata in quanto si sta lavorando sulla variante urbanistica che coinvolge oltre alla Provincia anche i comuni di Corridonia e Macerata per una struttura in acciaio che verrà costruita a monte dell’attuale ponte, con adeguamento della viabilità tra le due rotatorie che si trovano dai due lati del fiume del Chienti. Diverrà una strada a 4 corsie che eliminerà il rischio di isolamento in caso di lavori ad esempio sul ponte esistente».

«Nel 2023 oltre a questo – continua Buldorini – ci concentreremo con attenzione sulla vallata del Potenza per eliminare quel gap di cui soffre a livello viario questo territorio a beneficio sia di chi vive e chi lavora su quel versante. Infine mi preme sottolineare come procedano i lavori all’autorimessa dei vigili del fuoco nella caserma di Macerata. Vigili del fuoco che sono determinanti non solo per il capoluogo ma per tutta la provincia: per questo cercheremo di far sì che il loro intervento possa essere sempre più veloce, realizzando una strada che colleghi la caserma con il quartiere di Collevario ed in futuro anche con la strada via Mattei-la Pieve, evitando in questo modo l’attraversamento della città che può risultare pericoloso e che fa anche perdere tempo in termini di intervento sull’emergenza. Ci sono 3 milioni di euro che destineremo a questo intervento strategico per i vigili del fuoco e per Macerata».

Infine la Provincia continua a fornire ai Comuni e agli enti del territorio un supporto amministrativo nelle procedure espropriative e di evidenza pubblica. Anche nel programma di mandato, approvato dal consiglio provinciale, riconoscendo la centralità del ruolo di supporto al territorio riconosciuto alla Provincia, si è prevista espressamente la linea di intervento “Assistenza agli Enti locali e governo di area vasta”. Nel 2022 la consulenza svolta dall’Ufficio per le Espropriazioni provinciale ha riguardato 26 procedure per 14 Enti, di cui 7 di opere connesse alla ricostruzione post sisma, 9 relative a opere finanziate con fondi Pnrr/Pnc e 10 relative ad altre tipologie di opere pubbliche. Sono 78, invece, le gare della Stazione unica appaltante seguite per gli altri Enti, di cui 57 per lavori.