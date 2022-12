PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - L'estremo difensore della Vigor Montecosaro, Andrea Di Marco, è protagonista dello 0 a 0 contro il Portorecanati, chiudendo lo specchio a Ferro e Sampaolesi. La capolista Camerino cade a Cascinare, l'Elpidiense si porta ora ad un solo punto. La sconfitta contro la Settempeda costa l'esonero all'allenatore del Montemilone Pollenza Luca Travaglini

di Michele Carbonari

La capolista Camerino perde lo scontro diretto e ora sente il fiato sul collo dell’Elpidiense Cascinare, dietro di una sola lunghezza.

I biancorossi di Tiburzi cadono all’inglese in terra fermana nel big match della 13esima giornata d’andata nel girone C di Prima categoria. È la prima sconfitta in campionato per i camerti, alle cui spalle vincono, di misura, tutte le altre squadre in corsa per i playoff. L’Appignanese centra il blitz nella tana dell’Urbis Salvia: l’arancioblu Matteo Cullhaj colpisce un palo, l’attaccante ospite Mannucci segna il tap in vincente dopo la traversa di Montanari. Esultano fra le mura amiche Settempeda e Folgore Castelraimondo. Il giovane Sfrappini, servito dall’ex Mariani, trascina i biancorossi di Ruggeri contro il Montemilone Pollenza (salvato dalla traversa prima su Campilia e poi sullo stesso Sfrappini). Il ko costa caro al mister ospite Luca Travaglini, esonerato. Il biancoazzurro Dashi fa altrettanto con i ragazzi di Carucci, contro il Montecosaro.

Balza ai piedi della griglia playoff l’Esanatoglia, grazie alla doppietta di Gjuci (in ripartenza e di testa sulla punizione di Alessandro Ruggeri) che stende in trasferta il Cska Corridonia (vano il guizzo di Di Modica) e regala il primo successo esterno ai ragazzi di Ferranti. In settimana i locali hanno optato per il cambio di allenatore: Fabio Fede sostituisce Christian Cervelli. Pirotecnico il 3 a 3 fra Elfa Tolentino (gran parte della partita in dieci uomini) e Caldarola, in un’altalena di emozioni: Fantegrossi apre su punizione, gli ospiti ribaltano con Pistoletti (da fuori) e Aringoli (di testa sugli sviluppi di un angolo). I locali rimettono la freccia con Papavero (rigore) e Telloni (servito da Fantegrossi) ma i biancorossi pareggiano nel finale sul penalty di Buresta.

La Vigor Montecosaro conquista un punto prezioso contro il Portorecanati e deve ringraziare il proprio “eroe” Di Marco. L’estremo difensore, infatti, neutralizza ben due tiri dal dischetto degli avversari Ferro e Sampaolesi, mantenendo il risultato ad occhiali fino al triplice fischio. Sospesa per nebbia a fine primo tempo Cingolana – Sarnano, sul punteggio di 1 a 0 per gli ospiti (Mariselli).

La top 11 (5-3-2): De Marco (Vigor Montecosaro); Gonzalez (Montemilone Pollenza), Di Luca (Camerino), Aringoli (Caldarola), Quintabà (Montecosaro), Caruso (Portorecanati); Gjuci (Esanatoglia), Fantegrossi (Elfa Tolentino), G. Lori (Folgore Castelraimondo); Dociotti (Settempeda), Di Modica (Cska Corridonia). All.: Cicarè (Appignanese).

Il personaggio della settimana: Andrea Di Marco (Vigor Montecosaro). Alla seconda stagione in giallorosso, il 35enne portiere sostituisce il titolare Renzi (influenzato) e si esalta parando ben due rigori nell’arco dei novanta minuti, in uno scontro diretto per la salvezza. Ad inizio campionato aveva intenzione di smettere per motivi di lavoro, è rimasto per dare una mano alla società e sabato scorso si è rilevato fondamentale e superlativo.