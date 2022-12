ECCELLENZA - Un gol per tempo dei due attaccanti e i viola di Mariani superano l'Atletico Azzurra Colli. La vetta è a sole quattro lunghezze. Il bomber del Chiesanuova decide il derby maceratese. Le due squadre sono a pari punti, fuori dalla zona playout

Il Montefano vince 2 a 0 contro l’Atletico Azzurra Colli e vola al terzo posto solitario nel campionato di Eccellenza, a soli quattro punti dalla vetta occupata dall’Atletico Ascoli. Al Dell’Immacolata un gol per tempo di Dell’Aquila e Latini (oltre al palo di Sindic) trascinano i viola di Mariani nell’ultima giornata d’andata e del 2022. La prima di ritorno e del 2023 vede in programma il derby interno contro il Chiesanuova. I biancorossi di Giacometti arriveranno lanciati, forti del successo all’inglese nella tana della Sangiustese: determinante la doppietta di Gabriele Tittarelli (rigore, per un fallo di Monserrat, e di testa sull’angolo di Mongiello), che permette l’aggancio in classifica proprio ai calzaturieri (entrambe le squadre restano fuori dalla zona playout). Il Marina sarà l’avversario dei rossoblu di Morganti.

La cronaca di Montefano – Atletico Azzurra Colli. Il primo squillo è di marca locale, all’8′ Sindic alza troppo la mira. È il preludio al gol che arriva cinque minuti più tardi: Dell’Aquila trasforma un rigore. Gli ospiti si affacciano in area viola al 25′, ma Ciabuschi incorna sopra il montante. Il Montefano ci prova da calcio piazzato al 33′, la punizione di Sindic sfiora l’incrocio. La ripresa si apre al 6′ con la bordata di Latini (azione sull’asse Sindic-Palmucci), Castelletti sventa il pericolo. Sul fronte opposto, il Montefano trova subito il raddoppio (9′): angolo di Sindic, incornata vincente di Latini e 2 a 0. I viola di Mariani non si accontentano e vanno vicini al tris, ma Sindic centra il palo dopo un’azione personale. L’Atletico Azzurra Colli tenta di riaprire la partita al 19′: Rocchi è superlativo sulla conclusione di Ciabuschi. Nel finale l’ultimo tentativo è del Montefano, con Castelletti che respinge sul tap in di Bonacci.

Il tabellino di Montefano – Atletico Azzurra Colli 2-0:

MONTEFANO: Rocchi, Morazzini, G. De Luca (15′ s.t. De Marco), Alla (30′ s.t. Boccanera), Moschetta, Postacchini, Guzzini (23′ s.t. Bonacci), Sindic, Dell’Aquila (15′ s.t. Candidi), Palmucci (43′ s.t. S. Camilloni), Latini. A disp.: Bentivogli, Monaco, F. Camilloni, Trabelsi. All.: Mariani.

ATLETICO AZZURRA COLLI: Castelletti, Spadoni (10′ s.t. Cancrini), Vallorani, Aliffi, Zadro, Alfonsi (32′ s.t. Acciarri), Traversa (34′ s.t. Albanesi), Fazzini, Ciabuschi, Alighieri (44′ s.t. Montanari), Del Marro (44′ s.t. Giacomini). A disp.: Scartozzi, Conte, Yade, Sosi. All.: Stallone.

TERNA ARBITRALE: Brozzoni di Bergamo (Serenellini di Ancona – Caporaletti di Macerata)

RETI: 13′ p.t. Dell’Aquila, 9′ s.t. Latini.

NOTE: ammoniti: Alla, Latini, Aliffi, Acciarri (dalla panchina). Angoli: 7-1.

Il tabellino di Sangiustese – Chiesanuova 0-2:

SANGIUSTESE: Monti, Pagliarini, Capodaglio, Scognamiglio (24′ s.t. De Stefano), Monserrat, Tomassetti, M. Ciucani (19′ s.t. Merzoug), Iuvalè, Zira, Ercoli, Tonuzi. A disp.: Calcabrini, Tarulli, A. Ciucani, Paoloni, N. Iommi, Tassi, Squigna. All.: Morganti.

CHIESANUOVA: Zoldi, Corvaro (46′ s.t. Bianchi), G. Iommi, Canavessio, Lapi, Monteneri, Farroni (33′ s.t. Salvucci), De Cesare (28′ s.t. Morettini), Tittarelli, Mongiello (42′ s.t. Carboni), Cicconetti (19′ s.t. Rapaccini). A disp.: Pedol, Vitanzi, Pasqui, Bonifazi. All.: Giacometti.

TERNA ARBITRALE: Chiariotti di Macerata (Paradisi di Pesaro – Illuminati di Macerata)

RETI: 18′ s.t. e 39′ s.t. Tittarelli