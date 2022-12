MONTECASSIANO - Lucia Modugno ha inaugurato a Sambucheto Shri Natura e Benessere, il suo studio olistico. E' specializzata in trattamenti ayurvedici ed esegue diversi tipi di massaggi

A Sambucheto di Montecassiano nasce un nuovo rifugio dedicato al benessere. Shri Natura e Benessere è il primo studio olistico inaugurato dalla titolare Lucia Modugno insieme all’assessora all’ambiente Barbara Vecchi, al consigliere Tristano Grandinetti e a tanti amici e clienti.

«Shri in sanscrito significa “luce”, eseguo massaggi e trattamenti olistici con erbe ed essenze naturali – ha affermato Lucia -. L’obiettivo è ottenere l’unione perfetta tra corpo, mente, anima e natura: la base del benessere e della nostra salute. Sono operatrice olistica, estetista massaggiatrice e sono diplomata presso la scuola di Medicina forestale. Sono specializzata in trattamenti ayurvedici ed eseguo diversi tipi di massaggi, da quelli rilassanti o drenanti eseguiti con erbe ed oli essenziali a quelli in cui uso pietre vulcaniche riscaldate o candele, particolarmente indicati per sciogliere le contratture e distendere la muscolatura. Eseguo massaggi di riflessologia plantare e il cupping massage che aiuta a stimolare la circolazione e il sistema linfatico, il massaggio californiano, hawaiano e thai. Grazie alle diverse tecniche acquisite durante gli anni ogni trattamento è unico e personalizzato in base alle esigenze e al bisogno del cliente».

Lucia Modugno ha 33 anni, è originaria di Polignano a Mare, è arrivata nelle Marche anni fa e ora abita a Sambucheto dopo aver fatto esperienza in strutture Spa rinomate. «La mia è una vera vocazione, il mio percorso è iniziato quando ero bambina, volevo portare serenità e far star bene le persone così mi vedevo come fisioterapista o massaggiatrice professionista, la figura dell’operatore olistico ancora non esisteva – continua la titolare dello studio Shri -. Ho iniziato gli studi nel 2012 e tuttora seguo corsi di aggiornamento e formazione per arricchire le mie conoscenze. Il mio lavoro è la mia vita e la mia più grande passione. I massaggi olistici non sono soltanto trattamenti verso il corpo o le sue parti che garantiscono un benessere fisico, ma hanno una ricercatezza dal punto di vista spirituale ed emozionale. Al dolore corrisponde una sensazione e con questi trattamenti si riattiva l’energia che porta alla guarigione perché si va ad indagare sulla causa più profonda del disagio. Attraverso tecniche, manualità e meditazioni un massaggio può diventare una carezza per l’anima. Utilizzo erbe officinali ed oli essenziali di origine biologica e a km zero. Il rispetto per se stessi, per la natura e l’ambiente in cui viviamo è il filo conduttore del mio centro».

La medicina olistica in Italia è regolata dalla legge 4/2013 ed include tecniche finalizzate ad una visione totale del benessere. «L’olismo non va contro la medicina tradizionale ma lavora su aspetti più profondi dell’essere umano – spiega Lucia -. Le persone oggi hanno più consapevolezza del proprio corpo e sono interessate ad approcci alternativi perché hanno bisogno di un cambiamento per guarire da un disagio. Prendiamo la difficoltà a respirare e i problemi di digestione: è scientificamente provato che in quella zona si trova il nostro “secondo cervello”, che secondo la tradizione orientale corrisponde in parte al terzo chakra o del plesso solare. Ci sentiamo bloccati perché concentriamo tutto lo stress e la paura proprio intorno al diaframma, e così si creano delle tensioni. I miei trattamenti servono a sciogliere questi blocchi e riconquistare un respiro sano e consapevole.

Lucia è anche diplomata nella scuola di Medicina Forestale ed è una facilitatrice in Forest Therapy dove si studiano tecniche di rilassamento in totale immersione nella natura. «Per qualche ora si entra in contatto diretto con la natura, attraverso l’uso dei 5 sensi, compreso l’abbraccio agli alberi. Potrebbe sembrare una moda ma è un rituale che risale ai tempi dei romani e che i giapponesi hanno interpretato meglio di tutti. Il contatto diretto con la natura fa innalzare i livelli di ormoni come l’ossitocina e serotonina, donando serenità e calma, abbassando gli ormoni dello stress».

Shri Natura e Benessere si trova in via Ludovico Ariosto, 9 a Sambucheto di Montecassiano. Per informazioni si può contattare il numero 340 5360463 o inviare una email all’indirizzo lucia.modugno89@gmail.com. visitate la pagina Facebook e Instagram.

