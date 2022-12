CALDAROLA - E' il progetto realizzato dagli studenti dell'Iis Da Vinci di Civitanova con il Liceo classico linguistico di Macerata, l’associazione culturale Venti di cultura e il club per l’Unesco. Il filmato realizzato sarà presentato al primo Faro film festival del Consiglio d'Europa

“Archivio della memoria”. E’ il progetto realizzato da un gruppo di studenti e studentesse dell’Iis Da Vinci di Civitanova, in partenariato con il Liceo classico linguistico di Macerata, l’associazione culturale Venti di cultura e al club per l’Unesco di Caldarola. Un progetto che rientra nel più ampio calendario di eventi dal titolo “La resilienza. L’arte come cammino dalle macerie alla luce”.

Nel corso dell’incontro di ieri il presidente del Club per l’Unesco Terre Maceratesi Giuseppe Faustini, il segretario Paola Calafati Claudi, e l’architetto Francesco Calzolaio referente della rete “Faro Italia Platform” del Consiglio d’Europa, hanno inaugurato la sede di Caldarola consegnando la targa Club per l’Unesco nelle mani del sindaco Luca Maria Giuseppetti. Referente della sede operativa di Caldarola sarà l’assessore Teresa Minnucci.

Attraverso video interviste agli abitanti del territorio e la documentazione fotografica e cartacea che gli studenti hanno raccolto nel corso della mattinata sarà realizzato un docufilm che avrà come focus i territori colpiti dal sisma del 2016, una carrellata di quei beni artistici, sociali e culturali che, a causa di un persistente processo di abbandono, rischiano la dimenticanza e l’oblio perdendo ogni valore patrimoniale per i contemporanei e le generazioni future. In modo particolare il borgo di Vestignano e le opere del De Magistris saranno i contenuti che gli studenti e le studentesse svilupperanno con i docenti e gli esperti. Il docufilm sarà presentato a Venezia nella primavera del 2023 nel primo Faro Film Festival del Consiglio d’Europa.

«Il coinvolgimento delle scuole – scrive l’amministrazione comunale di Caldarola – serve proprio a formare i cittadini di domani innestando il seme dei valori fondanti dell’Unesco che ha 4194 sedi in 78 Paesi del mondo, 120 in Italia a 4 nelle Marche e si prefigge l’obiettivo di individuare e superare le criticità di un territorio ma anche di esaltarne i punti di forza».