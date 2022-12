SERIE C - Contro l'Ancona fischio d'inizio alle 17.30. Il centrocampista Marco Raparo: «Ogni partita è questione di vita o di morte, proveremo a fare una grande prestazione per portare a casa i tre punti»

Ancona e Recanatese scendono domani in campo alle 17.30 al Del Conero. E’ il centrocampista giallorosso Marco Raparo che parla così alla vigilia: «Siamo pronti per questo derby, sarà una battaglia. Ci aspetta una sfida ostica dove affronteremo un avversario molto forte. Al di là di questo la nostra intenzione è scendere in campo e portare a casa i tre punti. E’ da qualche partita che stiamo raccogliendo poco, ma le prestazioni non mancano. Contro l’Ancona sono in palio punti molto pesanti, non tanto per la classifica, ma per l’aspetto mentale. Poi inizia subito il girone di ritorno. Ogni partita è questione di vita o di morte, proveremo a fare una grande prestazione per portare a casa i tre punti».

Sono 21 i calciatori convocati da mister Pagliari per la sfida contro l’Ancona. Portieri: Bagheria e Fallani. Difensori: Ferrante, Longobardi, Marafini, Meloni, Quacquarelli, Somma e Tafa. Centrocampisti: Alfieri, Carpani, Morrone e Raparo. Attaccanti: Ferretti, Giampaolo, Guidobaldi, Minicucci, Sbaffo, Senigagliesi, Zammarchi e Ventola. Indisponibili: Gomez, Marilungo, Amadio e Pacciardi.