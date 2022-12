CIVITANOVA - La statale 16 la strada più pericolosa. La maggior parte dei sinistri a causa dalla mancata precedenza. Consegnato oggi il nuovo Volkswagen Caddy alla polizia locale

Cerimonia di consegna questa mattina in piazza XX Settembre del nuovo ufficio mobile per l’infortunistica stradale. A consegnare le chiavi del veicolo il sindaco Fabrizio Ciarapica. Una cerimonia vera e propria con tanto di benedizione a cui hanno preso parte la comandante della municipale Daniela Cammertoni, il commissario Eugenio Autiero e il vice commissario Cinzia Latini assieme ai sette agenti del gruppo infortunistica stradale: Barbara Storani, Cinzia Boschi, Alessandro Stassi, Romina Rango, Samuela Bottegoni, Andrea Vallorani, Gianluigi Compagnoni. Presenti pure l’assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni e il consigliere comunale Roberto Tiberi.

La consegna del mezzo è stata l’occasione anche per stilare un bilancio sull’attività svolta in questo anno e sui comportamenti stradali dei civitanovesi. Dall’inizio dell’anno sono stati rilevati solo dalla municipale 212 incidenti che hanno coinvolto 540 persone. I feriti sono stati 121, le prognosi riservate una, le prognosi superiori a 20 giorni sono 32 e i decessi uno. I fascicoli ancora aperti in Procura che richiedono attività delegate di indagini per sinistri stradali sono 12. Dalle dinamiche dei vari sinistri risulta che le principali cause di incidentalità sono la precedenza (55 verbali), la velocità (37 verbali , il cambiamento di direzione o di corsia (25 verbali) e la distanza di sicurezza (23 verbali). Le violazioni alle norme del codice della strada contestate in sede di sinistro stradale dall’inizio dell’anno sono state complessivamente 248. Le strade in cui sono stati rilevati più sinistri nel 2022 sono via Cristoforo Colombo (SS16), via Martiri di Belfiore, via De Amicis (SS16), lungomare Sud Piermanni e via D’Annunzio n. 8.

Il nuovo mezzo, un Volkswagen Caddy, andrà a sostituire il vecchio Fiat Doblò utilizzato da 15 anni che ora sarà collocato definitivamente a riposo. L’ufficio mobile è dotato degli ultimi dispositivi all’avanguardia, consentendo rapidi spostamenti nel territorio. All’interno è munito di tutte le attrezzature necessarie per effettuare gli interventi in sicurezza: sirena, lampeggianti, segnaletica mobile, torce, stampante, piani di appoggio.

«La polizia locale di Civitanova – ha spiegato la comandante Cammertoni – assicura l’infortunistica stradale lungo le strade comunali nell’arco orario 7,30- 19 in tutti i giorni feriali; nei mesi di luglio ed agosto il servizio è esteso all’una di notte e coinvolge tutto il personale di ruolo. Il personale dispone di un software di gestione dati e di attrezzature informatiche all’avanguardia che assicurano la massima precisione e completezza nella formazione dei fascicoli dei sinistri, di un nuovo etilometro portatile utilizzabile anche come precursore nel caso di sospetti stati di ebbrezza».

«La consegna di questo nuovo mezzo oggi – ha dichiarato il sindaco Ciarapica – si inserisce in un percorso virtuoso che ha contraddistinto il corpo dei vigili: rafforzamento del personale, nuove divise, corsi di aggiornamento e formazione, nuove dotazioni e strumentazioni che contribuiscono a garantire la sicurezza, aspetto cui teniamo massimamente. Vogliamo mettere i nostri agenti in condizione di operare al meglio, con attrezzature moderne: nel 2023 arriveremo alla sostituzione del 90% del parco auto». «Obiettivo primario di questa amministrazione comunale dal suo primo insediamento – ha detto l’assessore Cognigni – era sostituire le vecchie auto a disposizione degli agenti, quindi oggi è una grande soddisfazione completare il percorso con un nuovo mezzo per il 2022. A breve arriveranno altre due autovetture e in sei anni possiamo fare un bilancio positivo poiché l’80% del parco macchine della polizia locale è stato sostituito».