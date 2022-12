UNICAM - E' risultato il più votato tra i quattro candidati ottenendo quasi mille preferenze: «Sono felice per questa elezione, che rappresenta una ulteriore attenzione del mondo della ricerca scientifica alle ricercatrici e ai ricercatori del nostro ateneo»

Il rettore dell’Università di Camerino Claudio Pettinari è stato eletto vicepresidente della Società Chimica Italiana, associazione scientifica che annovera oltre 3.500 iscritti, uniti, oltre che dall’interesse per la scienza chimica, dalla volontà di contribuire alla crescita culturale ed economica della comunità nazionale, al miglioramento della qualità della vita dell’uomo e alla tutela dell’ambiente. Le votazioni per l’elezione dei due vicepresidenti per il triennio 2023/2025 si sono svolte in modalità telematica dal 9 novembre al 5 dicembre ed il professor Pettinari è risultato il più votato tra i quattro candidati ottenendo quasi mille preferenze. L’altro vicepresidente eletto è il professor Federico Bella del Politecnico di Torino.

Claudio Pettinari è docente di Chimica inorganica, co-autore di libri di testo per studenti di scuole superiori e testi universitari nell’area della chimica generale, autore del libro “Scorpionates-II Chelating Borate Ligands” edito dall’Imperial College Press, promotore di numerosi convegni ed eventi di divulgazione culturale e scientifica delle discipline chimiche. Si occupa di chimica organometallica e chimica dei composti di coordinazione con applicazioni nel settore dei materiali innovativi e nell’ultimo periodo ha rivolto attenzione alla preparazione di nuovi materiali polifunzionali e Mofs.

«Sono naturalmente felice per questa elezione – ha sottolineato il rettore Pettinari – che rappresenta una ulteriore attenzione del mondo della ricerca scientifica alle ricercatrici e ai ricercatori del nostro ateneo, che grazie alla qualità della loro attività riescono ad accreditarsi sia a livello nazionale che internazionale. Ringrazio tutti gli associati cha hanno riposto in me la loro fiducia ed auguro buon lavoro a tutto il comitato esecutivo ed il Consiglio centrale».

«Dall’intera comunità universitaria i complimenti al rettore Pettinari per questo ulteriore successo».