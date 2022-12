MACERATA - Alcuni tra i diplomati della sezione C dell’anno 1982 si sono dati appuntamento al ristorante “La Scaletta“ di Casette Verdini. A valorizzare ancora di più la serata, la gradita presenza di quattro professori che hanno accompagnato gli studenti fino al diploma: Anselmo Melchiorri, Claudio Caproli, Pio Romagnoli ed Ezio Foglia

Si sono ritrovati al ristorante “La Scaletta“ di Casette Verdini di Pollenza, a quarant’anni dal diploma, alcuni tra i diplomati della sezione C dell’anno 1982, conseguito all’Istituto tecnico agrario di Macerata. «E’ stata una serata bellissima tra ex studenti che avevano avuto poche occasioni per vedersi, dall’età di 19 anni – scrivono i partecipanti -. Dopo un primo momento di incertezza, dovuto alla difficoltà di riconoscersi a prima vista, e le dovute presentazioni, è riemerso immediatamente l’animo goliardico di un tempo che ha fatto tornare in tutti lo spirito spensierato dei ragazzi di un tempo».

A valorizzare ancora di più la serata, la gradita presenza di ben quattro professori che hanno accompagnato tutti gli studenti fino al diploma: Anselmo Melchiorri, Claudio Caproli, Pio Romagnoli ed Ezio Foglia. La serata è proseguita a tavola nel ricordo di vecchie interrogazioni, di episodi goliardici e sonori rimproveri dai docenti. Si è raccontati di trucchi per sfuggire interrogazioni, fino ai flop clamorosi nei compiti in classe, dalle ansie che pervadevano tutti prima della scelta dell’interrogato di turno, fino ai curiosi episodi trascorsi nelle lezioni pratiche all’aperto.

«Storie e narrazioni che hanno divertito tutti i presenti e che raccontano di una generazione cresciuta in maniera genuina, con tanto sano divertimento e voglia di fare, sostenuta e accompagnata in maniera paterna da tutti i professori – raccontano gli ex studenti dell’agraria -. Un’occasione per riallacciare i rapporti tra amici di vecchia data, che pur avendo percorso strade disparate, ed andando incontro ognuno a destini diversi, hanno mantenuto la semplicità ed il gusto di rivedersi in allegria. Nell’intento di tutti, il desiderio di rifare a breve una nuova “rimpatriata” così da coinvolgere e rivedersi con tutti coloro che non sono potuti intervenire per problemi familiari, di lavoro o di salute».