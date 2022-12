INIZIATIVA - Sabato 17 e domenica 18 dicembre i produttori della zona del sisma assieme ad associazioni storiche animeranno il centro della cittadina emiliana

Gli artigiani del maceratese in mostra ad Imola. Nove produttori locali affiliati alla Cna saranno protagonisti questo fine settimana nel centro cittadino di Imola per l’iniziativa “Il cuore degli artigiani”, due giorni di festa all’insegna della solidarietà. Presente una folta rappresentanza di artigiani, produttori e associazioni provenienti da Macerata. L’evento nasce dalla collaborazione, divenuta oramai un gemellaggio, tra le Cna di Imola e Macerata che prese il via l’indomani del sisma 2016. L’associazione della città emiliana si diede subito da fare, infatti, per raccogliere fondi da destinare ad una attività commerciale delle Marche gravemente colpita dalle scosse di terremoto. Lucia Pistelli, capo delegazione dei maceratesi e co-organizzatrice dell’evento per Cna Macerata, racconta: «Loro, che qualche anno prima avevano fatto la stessa brutta esperienza del sisma, conoscevano bene l’importanza della solidarietà e della vicinanza. Ci hanno chiesto un elenco delle attività maggiormente danneggiate e dalla lunga lista la Cna di Imola ha scelto un piccolo negozio di frutta e verdura di Camerino con a capo una giovane donna».

Con l’arrivo del Natale, la collaborazione tra i due territori prosegue con un nuovo evento. “Il cuore degli artigiani” prevede un fitto programma di iniziative che animeranno il centro cittadino di Imola sabato 17 e domenica 18 dicembre. «La finalità della collaborazione – precisa Lucia Pistelli – è quella di dare occasione di visibilità e valorizzazione al nostro territorio ed in particolare alle aziende della zona sisma. Nell’area dedicata alla mostra mercato una rappresentanza degli artigiani maceratesi e imolesi proporranno, fianco a fianco, i loro prodotti. Nel pomeriggio di sabato ci sarà una sfarzosa sfilata con abiti e accessori storici che vedrà protagonisti l’associazione I difensori della Rocca di Imola e le nostre associazioni Corsa della spada e Palio città di Camerino, Soavi Allegrezze dei Da Varano, gli arcieri Da Varano e i tamburini Emma Magini. Nel pomeriggio di domenica, saranno invece protagonisti l’associazione Cingoli 1848, l’Accademia di Oplologia e Militaria, l’ente La disfida del bracciale di Treia e l’associazione Setteottavi tamburini di Treia». I produttori maceratesi che animeranno il mercatino saranno il Mulino Bravi, Amor di lavanda, La Crescia e la Pizzeria 30 vizi di Cingoli, Franco Properzi con i suoi salumi da Colmurano, SabSet di Sabrina Settimi da Corridonia, l’Agriturismo I 3 monti con i suoi vini di Matelica, L’antico oleificio di Sant’Angelo in Pontano e La bottega del corniciaio di San Severino.