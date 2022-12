CIVITANOVA - Il tradizionale saluto in occasione delle festività e la consegna dei calendari 2023 dell'Arma

La novità aveva avuto successo e anche quest’anno, su invito dell’associazione nazionale carabinieri, Babbo Natale ha fatto tappa alla Cinciallegra di Civitanova per animare il tradizionale brindisi di auguri.

Un appuntamento ormai consolidato e irrinunciabile (lo scorso anno in forma ridotta per Covid) per i tanti amici dell’associazione e dei volontari che diretti da Roberto Ciccola sono sempre presenti nelle iniziative pubbliche e private. Ma ieri sera il protagonista è stato lui: Babbo Natale. E tanti bambini hanno ricevuto un anticipo sul Natale con un pensiero da parte di Anc: colori, cioccolata, un albero di Natale da riempire di stickers, e poi il puzzle dei carabinieri e l’orsetto, sempre griffato dell’Arma.

Al brindisi benaugurale presente anche il comandante del nucleo radiomobile il tenente Cristian Mucci, i comandanti delle stazioni di Civitanova e Civitanova Alta Bartolomeo Filannino e Rodolfo Pompei, Giovanna Piermanni Paolone, l‘assessore ai servizi sociali Barbara Capponi e la direttrice dell’agenzia delle entrate Barbara Brencio. Come ogni Natale il momento più atteso è il dono del calendario dell’Arma, una vera reliquia per gli ammiratori e collezionisti, quest’anno presentato con un video. Il calendario 2023 infatti racconta 12 storie scritte dal giornalista Mario Tozzi e illustrate dall’agenzia di comunicazione Armando Testa. I calendari sono stati donati da Babbo Natale prima dei saluti e della foto finale con tanto di torta e brindisi benaugurale.