TOLENTINO - Per i primi quattro anni a quelli under 35 che hanno dato vita ad una nuova impresa nel 2022, per i primi due anni a quelli over 35 che hanno aperto sempre nell'anno in corso

Un fondo per pagare la Tari agli imprenditori: per i primi quattro anno a quelli con meno di 35 anni che hanno dato vita, anche insieme ad altri soci, ad una nuova attività nel 2022, per i primi due anni per quelli con più di 35 anni che hanno aperto un nuovo esercizio commerciale sempre nell’anno in corso. «È una iniziativa dell’amministrazione comunale di Tolentino – ricorda l’assessore alle Attività produttive Fabiano Gobbi – che vuole essere di aiuto e dare sostegno a tutti coloro che intendono aprire o hanno già aperto una nuova attività in città. Con questo contributo copriamo la spesa prevista per la Tari».

«Premesso che l’attività imprenditoriale del territorio comunale è stata fortemente penalizzata dalla profonda crisi economica, aggravata ancor di più dai disagi causati dal sisma, in alcuni casi gli imprenditori si sono visti addirittura costretti a delocalizzare in quanto i locali sono stati dichiarati inutilizzabili e che la pandemia e, il conseguente lockdown, ha aggravato ancor di più la già critica situazione economica, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno costituire un fondo per la concessione di contributi per il pagamento della tari a sostegno degli imprenditori – si legge nella nota del Comune – di età inferiori a 35 anni che diano vita, anche insieme ad altri soggetti, ad una nuova attività imprenditoriale nel corso dell’anno 2022 (il contributo è a totale copertura dell’imposta tari dovuta per i primi 4 anni di attività) e di età superiore a 35 anni che diano vita ad una nuova attività imprenditoriale nel corso dell’anno 2022 (il contributo è a totale copertura dell’imposta Tari dovuta per i primi due anni di attività)».