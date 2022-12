BORSE LAVORO - Grazie all'ottima posizione del progetto presentato dal Comune nella graduatoria nazionale, l’Anci ha comunicato l’ammissione e il finanziamento

Ricerca sociale e coinvolgimento giovanile nella vita del proprio comune. Saranno questi gli argomenti di ricerca dei primi due giovani che saranno impegnati da questo mese per il Comune di Montecassiano grazie alle due borse lavoro pensate per gli under 35. Prende il via “Fermenti in Comune”, iniziativa finanziata da Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e dal Ministero per le Politiche Giovanili, con “Itinerari in comune”.

Grazie all’ottima posizione del progetto presentato dal Comune di Montecassiano nella graduatoria nazionale, l’Anci ha comunicato l’ammissione dello stesso e il finanziamento. Nel mese di maggio 2022 è stata sottoscritta le convenzioni con Anci e successivamente, ad agosto, quella con l’Università degli Studi di Urbino, per l’avvio del progetto. Nel mese di ottobre è stato pubblicato un bando per la selezione di 4 borsisti per svolgere un’attività di ricerca della durata di 6 mesi, in due diversi settori di attività. Le prime borse lavoro, che partiranno in questi giorni, vedranno coinvolti due giovani in una attività di “ricerca sociale”, il cui scopo principale è quello di fornire competenze nel campo della rilevazione e interpretazione di dati utili a individuare le barriere che ostacolano la partecipazione dei giovani alla vita del contesto sociale, finalizzate alla ricerca di soluzioni a tali problematiche. Le altre due borse lavoro saranno avviate a febbraio e riguardano l’attività di “valorizzazione territoriale”.

Si tratterà di un percorso formativo inclusivo e partecipato centrato sulla valorizzazione delle risorse territoriali di Montecassiano e dei Comuni limitrofi, con la realizzazione di itinerari ed eventi realizzati dai borsisti insieme a imprese e operatori del territorio. Saranno coinvolti, in particolare, i Comuni che, insieme a Montecassiano, hanno avviato un processo virtuoso di valorizzazione condivisa dei territori, attraverso la sottoscrizione di protocolli d’intesa (come il Protocollo d’intesa “Valle del Potenza”, sottoscritto con l’intento di rafforzare la promozione e la valorizzazione turistica, ambientale, sociale e produttiva del territorio ricompreso nell’area della valle del Potenza e il Protocollo d’intesa “Rigenerazione Urbana”, siglato con l’obiettivo di ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento del tessuto sociale ed ambientale). L’intero progetto è rivolto a ragazzi tra i 16 e i 35 anni. Da gennaio sarà avviata una campagna informativa, con l’uscita di un bando, per partecipare alla realizzazione degli itinerari e dei “prodotti” di promozione territoriale.

«Da tempo sentivamo l’esigenza di avviare un’iniziativa rivolta al mondo giovanile per ascoltarne i bisogni e valorizzarne le capacità – ha detto il sindaco Leonardo Catena – Questa è l’occasione giusta per rilanciare un confronto, già avviato nei mesi scorsi, che coinvolga le giovani generazioni in un percorso che possa supportarle nell’orientarsi verso le sfide future personali e comuni e che dia loro la possibilità di esprimere idee, preoccupazioni e desideri. Per governare un territorio con lo sguardo rivolto al futuro è fondamentale confrontarsi e rendere protagonisti i giovani. Qualora arrivassero le risorse con il Pnrr ci sarebbe l’idea di completare la riqualificazione dell’ex campo Ferri presso il capoluogo con spazi sia al chiuso che all’aperto pensati per i giovani, un luogo di socialità, di creatività e ricreazione».