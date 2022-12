I ragazzi e le ragazze degli istituti Sant'Agostino e Ugo Bassi alla fiera dell'editoria nello spazio di Gemma Edizioni per il debutto di "Città da favola"

I piccoli scrittori civitanovesi alla fiera dell’editoria di Roma grazie a “città da favola”. La pubblicazione che “racconta” Civitanova è stata presentata a “Più libri più liberi”, la fiera nazionale dedicata alla piccola e media editoria che si è tenuta a Roma la settimana scorsa.

Assieme alle studentesse e agli studenti degli istituti comprensivi Ugo Bassi e Sant’Agostino anche l’assessore Barbara Capponi, insieme a Simone Forani e Claudio Bellandi dell’Anffas. Il volume presentato è stato scritto ed illustrato dagli studenti delle scuole nell’ambito dell’iniziativa editoriale “Una città da favola”, ideata dalla Gemma Edizioni e rivolta a quei comuni, come Civitanova, che hanno ottenuto il riconoscimento “Città che legge” dal Cepell. «E’ stata una bella esperienza per i nostri ragazzi – ha detto l’assessore Barbara Capponi – vedere presentati i loro lavori in un evento nazionale così importante, in forma totalmente accessibile, cosa che ha attratto l’interesse e il plauso anche di altri comuni presenti e di enti con cui ci siamo relazionati durante la giornata. I ragazzi hanno anche approfittato per conoscere e confrontarsi con diversi autori presenti. Un momento importante che li ha gratificati per il loro talento di autori, avvicinati sempre più alla lettura e offerto un momento di serenità e aggregazione tanto necessario dopo un lungo periodo di restrizione, che abbiamo voluto completamente sostenere per offrire a tutti la possibilità di partecipare».

Gli studenti nel volume hanno raccontato le vie, le strade, i luoghi del cuore e del divertimento della propria città. Il libro è accessibile a tutti: l’assessorato ha infatti delegato Anfass Civitanova, all’interno del progetto Bookbox, di tradurlo con voce narrante in lingua dei segni e con la comunicazione aumentativa. Il viaggio, la stampa del libro e la promozione sono stati finanziati dall’assessorato del comune mentre la casa editrice ha messo a disposizione i suoi professionisti per l’elaborazione tecnica e progettuale. Anche l’ingresso alla fiera è stato gratuito per studenti e accompagnatori. Il libro, che è inserito in una collana che contiene i volumi di tutte le scuole aderenti al progetto, si può acquistare in libreria oppure dalla casa editrice.