FIUMINATA - L'uomo si trovava alla guida di un quad ed era a circa un chilometro da Passo Cornello quando è avvenuto l'incidente. Il mezzo è rotolato dentro un dirupo per una ventina di metri

Col quad lungo un sentiero di montagna, si ribalta a circa un chilometro da Passo Cornello e il mezzo precipita per una ventina di metri dentro una scarpata: soccorso un 42enne. L’incidente è avvenuto a Fiuminata intorno alle 15,30 di questo pomeriggio.

L’uomo stava percorrendo un persone verso Passo Cornello quando è uscito di strada. Il mezzo è poi rotolato per una ventina di metri dentro una scarpata fino a fermarsi contro una pianta. Il 42enne è rimasto bloccato all’interno del quad per circa un’ora e mezza quando le squadre dei soccorritori, vigili del fuoco, Soccorso alpino e 118, sono riuscite a raggiungerlo. Una impresa che non è stata semplice vista la zona impervia. Il Soccorso alpino si è poi calato dentro la scarpata per recuperare il ferito. L’uomo è stato affidato alle cure del 118, sul posto con l’automedica di Matelica, e trasportato all’ospedale di Camerino in codice rosso. Il 42enne è stato trasportato all’ospedale di Camerino in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita.

(Ultimo aggiornamento alle 20)