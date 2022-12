SERIE C - Prima partita a Recanati domani alle 17.30 contro la Virtus Entella, per i ragazzi di Pagliari: «Sul piano tecnico è fondamentale giocare sul campo in cui ti alleni, rispetto all'erba vera cambia tutto»

La Recanatese torna a giocare allo stadio “Nicola Tubaldi”, domani alle 17.30, contro la Virtus Entella. L’allenatore Giovanni Pagliari vorrà debuttare al meglio nel rinnovato impianto cittadino. «Andiamo ad affrontare un’altra grossa squadra ma noi dobbiamo pensare solo a fare punti e così come accaduto contro la Reggiana, proveremo a giocarcela alla pari. Gli episodi possono essere a favore o contro, dobbiamo fare quello che sappiamo e continuare a lavorare con questo entusiasmo di gruppo, per questo sono ottimista. E’ una soddisfazione vedere uno stadio così rifatto, anche per la città, la società e tutti noi. Aver contributo anche per l’un per cento nel vedere questo è sempre una grande soddisfazione. Sul piano tecnico è fondamentale giocare sul campo in cui ti alleni, rispetto all’erba vera cambia tutto. Sul sintetico e a casa nostra ci sentiamo più a nostro agio».

Il ritorno della Recanatese al “Nicola Tubaldi” combacia anche con la riapertura della campagna abbonamenti suddivisa con i nuovi settori e le nuove fasce di prezzo. Sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento nella segreteria allo stadio dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 16 alle 19. I prezzi divisi per settori: tribuna centrale coperta 130 euro, tribuna centrale scoperta 100 euro (80 euro over 65, under 18, donne, familiari tesserati e tesserati over 12), tribuna laterale scoperta 80 euro (65 euro over 65, under 18 e donne, e 45 euro familiari tesserati e tesserati over 12), sostenitori tribuna centrale 300 euro. Gratuito per gli under 12.

Sono 22 i calciatori convocati da mister Pagliari per la sfida contro la Virtus Entella. Portieri: Amadio, Bagheria e Fallani. Difensori: Ferrante, Longobardi, Marafini, Meloni, Pacciardi, Quacquarelli, Somma e Tafa. Centrocampisti: Alfieri, Carpani, Morrone e Raparo. Attaccanti: Ferretti, Guidobaldi, Minicucci, Sbaffo, Senigagliesi, Zammarchi e Ventola. Indisponibili: Gomez, Marilungo e Giampaolo.