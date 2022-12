GUALDO - Giorno di festa per il paese che oggi pomeriggio accende le luminarie

Finalmente anche a Gualdo arriva il Natale. Oggi pomeriggio avverrà l’accensione delle luminarie, che vestiranno a festa il centro e la periferia del paese; ma non sarà solamente questa tradizionale consuetudine a rendere le festività ancora più magiche e speciali. Gualdo è infatti pronto ad accogliere un Natale unico, del tutto artigianale, volto a valorizzare l’arte del riciclo e del “fatto in casa”.

Ancora una volta il merito va alle “Spighe di grano”, talentuose signore che unendo fantasia, passione, stoffa e tante altre materie prime, hanno trasformato il parco comunale in un villaggio fiabesco abitato da simpaticissimi personaggi. Il tutto verrà inaugurato nel giorno dell’Immacolata e sarà visitabile durante il periodo natalizio: “Il Villaggio degli gnomi” con un’inedita sorpresa da “immortalare” e la casetta di Babbo Natale, dove si potrà far spedire ai bambini la propria letterina. Sarà un vero e proprio giorno di festa per il paese, il quale è pronto a celebrarlo con vari appuntamenti, religiosi e non. Tra questi la rituale fiaccolata, che vedrà la partecipazione dei più piccoli nelle stazioni situate lungo il percorso.

Sarà invece la musica cantata dalla corale Bonagiunta da San Ginesio ad allietare l’atmosfera nel concerto di Natale presso il Centro di Comunità al termine della processione. Un Natale che l’Amministrazione Comunale con l’impegno del gruppo “Gualdo Turismo” e la preziosa collaborazione delle “Spighe di Grano” ha voluto regalare ai cittadini come segno di ripresa dopo le difficoltà vissute negli ultimi anni.