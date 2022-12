SAN GINESIO - Una associazione di volontarie si è messa a disposizione di Comune e Proloco. Dal 10 dicembre una serie di iniziative, tra cui concerti di Natale, mercatini e Decora il borgo

Le mamme di San Ginesio al lavoro per il Natale di San Ginesio. È stato proprio il gruppo di volontarie chiamato Club delle mamme a dare un forte impulso all’organizzazione degli eventi mettendosi a disposizione dell’amministrazione comunale. E così si è completato un calendario ricco di eventi per le festività che spazia dagli spettacoli ai libri per bambini, a mercatini di prodotti tipici. Oltre al Clud delle mamme tanto il lavoro fatto anche dalla Proloco.

Tra le novità il Laboratorio di riciclo creativo che da fine novembre, sotto la preziosa direzione delle artiste ginesine Sara Tesei e Vera Vaiano, hanno tenuto impegnate mamme, nonne e bambini per le realizzazione di originali decorazioni natalizie che saranno inaugurate l’11 dicembre alle 18,30. Altra novità è la rassegna “Natale tra i libri” organizzata in collaborazione con Giaconi Editore: quattro appuntamenti dedicati alla presentazione di libri che saranno arricchiti da laboratori e attività per bambini. Il tutto avrà inizio il 10 dicembre al Loggiato dei Lumi con “L’insaziabile mangiaregali” di Elisa Nichetti che ospiterà anche il bookshop della casa editrice e la mostra personale del pittore Maurizio Ermanni.

Dopo la pausa autunnale anche l’associazione Ginesio Fest, organizzatrice dell’omonimo festival dedicato alle arti teatrali, non ha voluto far mancare la propria partecipazione agli eventi legati alle festività proponendo nel programma lo spettacolo per famiglie “El Grande Lupo Bulgaro”di Teodor Borisov che si terrà il 17 dicembre alle 17 nel teatrino dell’oratorio San Filippo Neri.

Spazio anche ai concerti con la Corale Bonagiunta, e con il corpo bandistico Città di San Ginesio e l’associazione Selifa. Inoltre si potrà assistere alla imponente accensione del Tiglio Generoso in programma il 18 dicembre alle 18 ai giardini del Colle Ascarano organizzato dalla Proloco. Sempre domenica 18, dalle 10 alle 20 ci saranno i mercatini di Natale in piazza Alberico Gentili.

Tutto il calendario degli eventi è consultabile sul sito www.sanginesioturismo.it e per info e prenotazioni c’è l’ufficio Iat (0733.652056).

PROGRAMMA

SABATO 10 DICEMBRE

Ore 16,30/Loggia dei lumi

Presentazione Libro per bambini “L’insaziabile Mangiaregali” di Elisa Nichetti (Giaconi Editore)

Apertura Bookshop e laboratori per bambini

Inaugurazione Mostra “Il stupore della scoperta” dall’artista Maurizio Ermanni

Ore 20/Ristorante Paracallà: pizza e tombola (prenotazioni 0733/656256)

DOMENICA 11 DICEMBRE

Ore 17/Auditorim Sant’Agostino

San Ginesio Musica Antica (Terza Edizione)

Organizzato da Associazione Selìfa

Ore 18,30 /Via Capocastello (“Piazzetta della Farmacia”)

Inaugurazione addobbi natalizi “Decora il Borgo” a cura del Club delle mamme

Allestimenti realizzati nell’ambito del laboratorio di riciclo creativo coordinato dalle artiste ginesine Sara Tesei e Vera Vaiano

SABATO 17 DICEMBRE

Ore 17 – Teatrino oratorio San. Filippo Neri

“El Grande Lupo Bulgaro” di e con Teodor Borisov

Spettacolo di marionette

Ore 20/ Ristorante Paracallà: pizza e tombola (prenotazioni 0733/656256)

Ore 21/Auditorium Sant’Agostino: “Concerto di Natale” organizzato da Corale Bonagiunta

DOMENICA 18 DICEMBRE

Ore 10-20/ Centro storico: mercatini di Natale (artigianato e prodotti tipici)

Ore 16,30/Loggiato dei lumi: presentazione libro a cura di Giaconi Editore

Apertura Bookshop e laboratori per bambini

Ore 18/Giardini di Colle Ascarano: accensione del “Tiglio generoso”e regalini per tutti i bambini

Organizzato dalla Proloco San Ginesio

SABATO 24 DICEMBRE

Ore 17/Piazza Alberico Gentili: “Arriva Babbo Natale”

Organizzato da Pro Loco San Ginesio

LUNEDI’ 26 DICEMBRE

ore 21/ Auditorium Sant’Agostino: “Concerto di Natale” organizzato da Corpo Bandistico Città di San Ginesio

MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE

ore 16,30/Loggiato dei Lumi: presentazione libro a cura di Giaconi Editore

Apertura Bookshop e laboratori per bambini

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE

Ore 21/ Auditorium Sant’Agostino: concerto di Natale organizzato dall’associazione Selìfa

GIOVEDI’ 5 GENNAIO

ore 16,30/Loggiato dei lumi: presentazione libro a cura di Giaconi Editore

Apertura Bookshop e laboratori per bambini