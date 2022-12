Gli Eiffel 65 al Donoma

MOVIDA - Il gruppo musicale italodance sabato sera torna nella discoteca di Civitanova

Nostalgia anni ’90 al Donoma con gli Eiffel 65. Il gruppo musicale italodance che ha sfondato con le hit Blue (Da ba dee), “Move your body” e “Too much of heaven” torna nella disco theatre di Civitanova sabato 10 dicembre.

Un ritorno per gli Eiffel 65 che già lo scorso aprile avevano fatto il tutto esaurito nel locale di Daniele Maria Angelini. La formazione originale della band comprendeva il musicista Maury (all’anagrafe Maurizio Lobina), il front-man e cantante Jeffrey Jey (all’anagrafe Gianfranco Randone) e il disc jockey Gabry Ponte (all’anagrafe Gabriele Ponte).

Per l’enorme successo delle loro hit, gli Eiffel 65 sono il gruppo icona nella storia della musica dance italiana e internazionale con più di 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo nei primi cinque anni. Nella loro carriera vantano importanti riconoscimenti internazionali tra cui il World music award ricevuto a Montecarlo nel 2000 come artisti italiani che più hanno venduto nel mondo e la nomination ai Grammy awards americani nella categoria “Miglior artista dance”. E proprio in questi anni il gruppo sta riscuotendo più che mai apprezzamento anche fra le nuove generazioni grazie alla citazione nel lavoro di David Guetta, tra i 10 artisti al mondo più ascoltati su Spotify. Il suo ultimo singolo I’m Good (Blue) con Rexha utilizza un campione del brano degli Eiffel 65 ‘Blue (Da Ba Dee) e unisce la vocalità soulful di Bebe a euforici accordi di piano e a un’energia dancefloor contagiosa.