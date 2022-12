FESTE - Oggi alle 17 nel loggiato del teatro la cerimonia inaugurale. Poi gli eventi per bambini e adulti

Non un solo albero ma tanti alberi di Natale a Montefano. Saranno accesi oggi pomeriggio, 8 dicembre, alle 17, sotto il loggiato del teatro “La Rondinella”. «Nonostante tutte le difficoltà – commenta la sindaca Angela Barbieri – e la crisi energetica ed economica che incombe, motivo per cui abbiamo evitato di installare le consuete luminarie nelle vie, abbiamo voluto comunque illuminare la nostra cittadina con gli Alberi di Natale, con l’augurio che siano festività natalizie di pace e serenità per tutti. L’amministrazione comunale ringrazia tutti i volontari che, come ogni anno, hanno lavorato per vestire a festa Montefano, affinché risplenda da domani fino al nuovo anno».

Subito dopo, una serie di iniziative che l’Amministrazione, insieme alle associazioni, ha pensato per i montefanesi.

Nella sala parrocchiale Ricci “Una Foto con Babbo Natale”, un set da favola per scatti fotografici con grandi e piccini a cura dell’associazione Effetto Ghergo. I piccoli Elfi di Babbo Natale raccoglieranno le letterine dei bimbi e delle bimbe che saranno poi recapitate a Babbo Natale per ricevere regali e doni nella notte più magica dell’anno.

Il Coro di Voci Bianche “Do Re Mi” e i grandi del Coro “Oddo Marconi” allieteranno questi bellissimi momenti con le più belle melodie natalizie. Per l’occasione sarà inaugurato il presepe meccanizzato di Rolando Donnini che, finalmente, torna dopo uno stop di quasi due anni con tante novità. A partire dal nuovo volontario, Valeriano Stortini, che in questi mesi ha lavorato fianco a fianco con Rolando per apportare importanti rinnovamenti al già pregevole Presepe. L’apertura è prevista alle 16 nella sede storica di Via Roma. Il Mercatino di Artigianato Artistico e Prodotti Locali di Qualità offrirà a tutti l’opportunità di fare acquisti belli e golosi in vista delle festività natalizie.