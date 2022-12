TOLENTINO - Addio a Graziano Brandi, aveva 72 anni. Era a terra in via degli Ortolani, quando è stato notato da alcuni passanti. Il funerale domani alle 15 a San Catervo

Stroncato da un malore mentre passeggia, è morto così l’ingegnere Graziano Brandi. L’uomo aveva 72 anni. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio a Tolentino. L’uomo, che ha uno studio in città, è stato visto a terra in via degli Ortolani da alcuni passanti. Immediato l’allarme. Sul posto sono arrivati 118 e carabinieri.

Per l’uomo però non c’era già più niente da fare, il suo cuore aveva smesso di battere. Secondo i primi accertamenti, la morte è da ricondurre a cause naturali. La procura non ha disposto quindi nessun altro accertamento e il corpo è stato riconsegnato alla famiglia per il funerale. Si svolgerà domani alle 15 nella parrocchia di San Catervo.

Brandi non era spostato e non aveva figli. Laureato a Bologna, aveva svolto la sua attività come libero professionista e da qualche tempo era in pensione. Abitava in contrada San Bartolomeo, amava la Ferrari ed era un grandissimo tifoso del Milan. In città era molto conosciuto e stimato, era conosciuto proprio come “l’ingegnere”.