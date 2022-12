L'EVENTO con il sindaco Michele Vittori e l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini

Nella giornata di ieri si è svolta la festa annuale dell’Avis, sezione comunale di Cingoli. La giornata, presieduta dalla presidente Floriana Crescimbeni, ha avuto inizio con la funzione Eucaristica celebrata dal parroco don Patrizio Santinelli presso il santuario di Santa Sperandia, a cui l’Avis di Cingoli è particolarmente legato, dato che proprio presso quel santuario venne celebrata la prima festa dell’Avis, nel lontano 1976. Si è poi svolto il tradizionale pranzo sociale presso il ristorante dei Conti. Presenti oltre 200 persone tra donatori, familiari e amici che ogni anno aspettano con gioia questo appuntamento.

Tra le autorità intervenute, il sindaco Michele Vittori che ha rivolto un saluto ai donatori, ringraziandoli per la loro opera di generosità. L’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, ha poi preso la parola illustrando la situazione dell’Avis a livello regionale e confermando come la nostra regione sia autosufficiente per quanto riguarda il fabbisogno di sangue: le Marche sono considerate un modello di riferimento per la cultura della solidarietà. Erano inoltre presenti l’assessore Martina Coppari e i consiglieri comunali Francesco Pacetti, Catia Marchegiani e Lucia Rosetti, il comandante della polizia locale dottoressa Marzia Paulini, il dottor Giuseppe Furlò primario del centro trasfusionale di Jesi e la dottoressa Lucia Chiatti direttrice della fondazione Pergolesi Spontini di Jesi.

La giornata è culminata con la premiazione dei donatori benemeriti, come stabilito dallo statuto nazionale.

Questi ultimi hanno ricevuto il riconoscimento con attestati e medaglia.

Si legge in una nota: «Una giornata importante e doverosa per i nostri donatori, linfa vitale della nostra associazione». Il presidente ha infine augurato a tutti i presenti i migliori auguri di buone feste.