A fuoco un fienile

SAN SEVERINO - Vigili del fuoco al lavoro in località Isola dove alle 6.30 è divampato un rogo con fiamme alte, Non si segnalano feriti



Allarme questa mattina a San Severino in località Isola dove a partire dalle 6.30 un vasto incendio ha interessanto un fienile di grosse dimensioni. I vigili del fuoco sono al lavoro da oltre 3 ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La squadra di Macerata in collaborazione con i colleghi di Tolentino, intervenuti con tre autobotti, sta provvedendo ad arginare il rogo evitando il propagarsi delle fiamme al campo limitrofo. Non si segnalano persone coinvolte.