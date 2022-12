Macerata riscopre il sushi di Alemao

GUSTO - Lo chef brasiliano è tornato nel capoluogo dopo alcuni anni di assenza. Le sue prelibatezze a base di pesce crudo si possono gustare al Verde Caffè. A pranzo anche la possibilità di menù a 10 euro (per 12 pezzi)

Da ormai tanti anni ha portato la sushi mania a Macerata dove è tornato da metà ottobre con la riapertura del Verde Caffè. Rolim Francisco Alemao, sushiman noto in tutta la regione con una lunga esperienza nel settore, ha iniziato questo lavoro da giovane nel suo Paese, il Brasile, per poi portarlo in Italia dal 2006. «Sedici anni fa da San Paolo mi sono trasferito nelle Marche, a San Benedetto – racconta – e dall’anno dopo a Porto Recanati. Dall’anno scorso ho iniziato a lavorare con Gabriele Micarelli e la sua famiglia allo chalet Gigetta di Civitanova e con loro sono tornato qui, a Macerata dove avevo iniziato nel 2017 da Di Gusto».

Il VerdeCaffè ripropone dunque – dopo oltre 5 anni di assenza il “brazilian sushi” di Alemao. Una nuova proposta che va ad affiancare alla linea del pesce offrendo così una varietà molto ampia ai propri clienti che va dal vegetariano alla pizza. «Proponiamo il sushi il martedì a pranzo, dal mercoledì al venerdì a pranzo e cena, il sabato a cena e la domenica a pranzo – spiega Alemao – Per il pranzo abbiamo anche pensato a un menù con 12 pezzi misti a 1o euro, molto gradito in particolare dagli studenti. A Civitanova puntavamo molto sull’aperitivo per il sushi, qui invece abbiamo un ampio menù e va molto anche l’asporto».

