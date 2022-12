TREIA – L’ente Disfida fa parte del programma condiviso per la salvaguardia dei giochi e sport tradizionali. Il Comune: «Un successo grazie ad un impegno durato anni»

Il Gioco del pallone col bracciale nel registro dell’Unesco grazie all’inserimento del Tocatì un programma per la salvaguardia dei giochi e sport tradizionali. Il Pallone col bracciale di Treia è parte del programma ormai da alcuni anni. Il diciassettesimo comitato intergovernativo della convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ha iscritto Tocatì.

«Tocatì è ufficialmente iscritto al Registro delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio immateriale Unesco, uno straordinario successo anche per la comunità ludica Treia gioco pallone col bracciale, dal 2008 inserita nel percorso – commenta il Comune – Sono stati anni intensi in cui Treia, grazie all’impegno e alla tenacia dei presidenti dell’ente disfida Giorgio Bartolacci e Alessandro Verdicchio non ha fatto mai mancare il suo prezioso contributo». Un lungo iter con le giornate del patrimonio immateriale di Verona del novembre 2017, quelle di Roma del maggio 2018, poi Mede a dicembre 2018, Santa Fiora a giugno 2019, Verona al Tocatì del settembre 2019 e nel 2020 Venezia a gennaio e ancora Verona a settembre. «Un grande impegno portato avanti in modo sinergico dalla precedente amministrazione e proseguito dall’attuale e l’ente Disfida coadiuvati, nella partecipazione agli incontri, dagli atleti e dirigenti dell’Asd Carlo Didimi, presenti fisicamente alle giornate del Tocatì di Verona nel 2014, 2016 e 2018» commenta l’amministrazione.